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Así se jugará la gran final de la Liga BetPlay Femenina: programación y dónde ver

Deportivo Cali e Independiente Santa Fe se medirán en una nueva final del fútbol femenino y ya está definida la programación.

Cali Santa Fe final femenina (1)
FOTO: Redes sociales

Ángel Ballén

septiembre 21 de 2026
11:15 a. m.
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La Dimayor confirmó oficialmente la programación para los partidos de la gran final de la Liga BetPlay Femenina 2026, donde Deportivo Cali e Independiente Santa Fe se medirán nuevamente en la disputa por el título.

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El Deportivo Cali llega a este compromiso en una gran forma. Clasificaron segundas en el todos contra todos con 38 puntos en 16 partidos jugados. En cuadrangulares pasaron primeras de grupo con 11 puntos y en semifinales vencieron a Atlético Nacional con un global de 6-1.

En cuanto a Santa Fe, clasificaron en la sexta casilla 26 unidades. En cuadrangulares avanzaron en el segundo puesto con los mismos 11 puntos del Cali y en la semifinal se impusieron en el clásico bogotano ante Millonarios con un global de 4-3.

Programación oficial de la final de la Liga Femenina

El primer partido será en el estadio El Campín de Bogotá. El compromiso se disputará este miércoles 23 de agosto a las 7:00 de la noche.

Deportivo Cali tendrá la oportunidad de cerrar la serie en condición de local en el estadio de Palmaseca. El balón del último partido del campeonato rodará desde las 6:00 p.m.

¿Dónde ver la final entre Deportivo Cali y Santa Fe?

Todas las emociones de la gran final de la Liga BetPlay Femenina 2026 las podrá disfrutar a través de la pantalla de Win+ Fútbol y Win Play.

De momento, Win Sports no ha confirmado si los juegos serán por la señal principal o por el canal premium, pues en esas mismas fechas están programados partidos de la Liga BetPlay.

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