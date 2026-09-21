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196 comparendos y 31 vehículos inmovilizados en operativos contra los piques ilegales en Bogotá

Los operativos se realizaron de manera simultánea en tres puntos de la ciudad en los que suelen reportarse este tipo de prácticas.

Foto: Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia
Foto: Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

Jorge Leonardo Alzate

septiembre 21 de 2026
11:31 a. m.
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En operativos de inspección, control y vigilancia realizados de manera simultánea en tierra, con retenes instalados en la avenida Circunvalar, el bulevar del Museo Nacional, la calle Novena con carrera Tercera, y aire, con el apoyo de drones, agentes de la Policía, Tránsito e integrantes de las secretarías de Movilidad y Seguridad, sancionaron a competidores de los piques ilegales que, en las noches, se adueñan de las vías.

De acuerdo con la cartera de Seguridad Distrital, “adelantaron actividades de vigilancia y control a conductores y motociclistas que transitaban por” estos corredores e impusieron 196 comparendos, al sobrepasar los límites de velocidad, en medio de carreras ilegales, pero no es todo:

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“Durante las verificaciones en vía por parte de las autoridades, también se revisaron los automotores y se identificaron infracciones relacionadas con alteraciones en los sistemas de luces, elementos que obstaculizaban la lectura e identificación de la placa, estacionamiento en zonas prohibidas y la ausencia del chaleco reflectivo”.

En operativos de control fueron inmovilizados al menos 31 vehículos:

Sumado a los cerca de 200 comparendos impuestos en operativos simultáneos, para el control de piques ilegales en Bogotá, las autoridades informaron que al menos 31 vehículos fueron inmovilizados, en la localidad de Santa Fe.

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“Estos controles”, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad, “hacen parte de las acciones que adelantan las autoridades distritales y la fuerza pública para promover el cumplimiento de las normas de tránsito y prevenir factores de riesgo asociados a prácticas que pueden afectar la seguridad de los actores viales en Bogotá”.

Las autoridades hicieron un llamado a denunciar hechos que alteren el flujo normal de vehículos y aumenten el riesgo en vías de la capital colombiana a través de la línea de emergencias 123.

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