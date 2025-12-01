Nuevo parte médico de pacientes embestidos por conductor ebrio en San Cristóbal

La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. compartió un comunicado en el que informó que los tres pacientes afectados en el accidente de tránsito ocurrido en San Cristóbal continúan bajo atención médica especializada en el Hospital Santa Clara.

Revelan parte médico de los heridos que fueron embestidos por un taxista ebrio en Bogotá

De acuerdo con el informe, el menor de 7 años permanece en estado crítico, pero recibe todos los cuidados y tratamientos necesarios para su recuperación.

Por su parte, una niña de 12 años se encuentra hospitalizada, estable y con acompañamiento integral del equipo de salud mental, dentro del proceso de apoyo a su familia tras el trágico suceso.

El tercer paciente, un hombre de 27 años, ingresó inicialmente al Hospital La Victoria el 10 de noviembre, y posteriormente fue remitido al Hospital Santa Clara para continuar con atención especializada.

La entidad reiteró su compromiso con una atención humanizada, digna y continua para los pacientes y sus familiares.

Además, destacó que el equipo de salud mantiene acompañamiento psicosocial permanente a los allegados de las víctimas, en el marco del proceso de duelo.

Falleció menor de 15 años que fue arrollada por conductor de taxi

Entretanto, durante la tarde de este 11 de noviembre se confirmó el lamentable fallecimiento de Karol, la joven de 15 años que también fue embestida por el conductor de un taxi en estado de embriaguez.

La noticia se conoció justo cuando varias personas estaban llevando a cabo una velatón por la salud de los afectados tras el siniestro.

Los médicos del centro de salud se acercaron al lugar donde se encontraban las personas para informar que la condición en la que ingresó la menor era muy grave.

Según Guillermo Rubio, uno de los médicos que atendía el caso, la menor falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio.