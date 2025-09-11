CANAL RCN
Colombia Video

Video del taxista borracho que embistió a 11 personas y dejó a varios menores en estado crítico

Son impresionantes las imágenes de cámaras de seguridad que registraron el momento exacto en el que el vehículo tipo taxi atropella a un grupo de personas.

Noticias RCN

noviembre 09 de 2025
05:56 p. m.
En las últimas horas se registró un grave accidente de tránsito en el sur de Bogotá que dejó al menos 11 heridos, entre ellos dos menores que estarían muy delicados.

RELACIONADO

Los hechos ocurrieron en la localidad de San Cristóbal, barrio Santa Rita, en la intersección de la carrera sexta este con calle 47. De acuerdo con las imágenes de cámaras de seguridad, el conductor de un taxi, a toda velocidad y bajo los efectos del alcohol, arrolló a una familia, varios de ellos menores de edad.

Tras el impacto, varios de los heridos terminaron en el interior de una barbería, a al costado derecho de la vía.

RELACIONADO

Detalles del accidente que dejó 11 heridos, varios de gravedad

Un grave accidente de tránsito se registró en las últimas horas en la localidad de San Cristóbal. Un taxi perdió el control y atropelló a varias personas, dejando 11 heridos, entre ellos, menores de edad.

El hecho ocurrió a las 7:39 de la noche, cuando un taxi de placas BDW626 colisionó violentamente contra un grupo de peatones.

Jonathan Manyoma, trabajador de la barbería en la que quedaron varios de los heridos tras el choque, relató cómo fueron los hechos:

De hecho pensamos que el accidente fue aquí, en el andén, porque la gente terminó adentro. Volaron prácticamente 15 metros dentro de la barbería y fue tenaz (…) El impacto fue muy grave.

RELACIONADO

El grave estado de salud de los menores heridos atropellados por un taxi

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, cuatro menores se encuentran entre los lesionados.

Un niño de siete años sufrió trauma craneoencefálico febrero y lesiones en el abdomen. Un adolescente de 15 años presentó trauma craneoencefálico y de cadera severo. Una bebé de cuatro meses resultó con politraumatismos y una menor de 12 años con trauma de cabeza, cuello, zona lumbar y abdomen.

Entre los adultos lesionados hay siete personas, entre ellas una mujer de 29 años y seis hombres entre 22 y 40 años.

Los heridos fueron remitidos a diferentes centros asistenciales, entre ellos la Clínica Santa Clara, el Hospital La Victoria, la Clínica OMI y la Clínica Santa Juliana.

RELACIONADO

Prueba de alcoholemia confirmó que el taxista estaba borracho

El coronel Jhon Silva, jefe de la seccional de Tránsito de Bogotá, confirmó que el conductor iba bajo los efectos del alcohol:

Dentro del desarrollo investigativo se puede establecer que el conductor de este vehículo se encontraba bajo los efectos de las bebidas embriagantes.

El conductor de taxi fue capturado en flagrancia. El responsable quedó a disposición de la Fiscalía en la URI de Molinos.

El vehículo fue inmovilizado y se le impuso comparendo por embriaguez grado 2.

RELACIONADO

