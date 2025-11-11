Falleció la niña de 15 años que fue arrollada por el taxista ebrio en el sur de Bogotá

La tragedia que se registró en Bogotá el pasado fin de semana acaba de tener su desenlace más doloroso.

En el barrio Santa Rita, en la localidad de San Cristóbal, un taxista en estado de embriaguez perdió el control del vehículo y arrolló a 11 personas, entre ellas varios menores de edad.

Dos de ellos, hermanos, permanecían en estado crítico desde el momento del accidente. Este 11 de noviembre se confirmó que falleció la menor de 15 años, luego de haber sido diagnosticada con muerte cerebral.

Falleció una de las menores víctimas del accidente

La menor de 15 años luchó por su vida desde la noche del sábado, cuando se registró el grave accidente en el sur de Bogotá.

Según los médicos, la gravedad de las lesiones que sufrió tras el impacto fue irreversible.

Por ahora, su hermanito de 7 años permanece en UCI, aunque con un pronóstico poco alentador.

Cabe recordar que, los menores fueron atropellados mientras caminaban junto a su tía, su prima y otros familiares, luego de reencontrarse con su madre, quien acababa de llegar de trabajar.

La mujer, cabeza de hogar, había confiado en que sus hijos estuvieran seguros en manos de su familia, sin imaginar que una noche normal se convertiría en una pesadilla.

¿Quién es el taxista que provocó el fatal accidente en Bogotá?

De acuerdo con los testimonios, el taxista, identificado como José Eduardo Chalá Franco, de 56 años, subía a toda velocidad por una pendiente del sector cuando perdió el control y se llevó por delante al grupo de peatones.

El vehículo terminó estrellado contra la fachada de una barbería, dejando heridos, varios de ellos con fracturas y lesiones graves en el rostro.

El informe de la Policía de Tránsito confirmó que el conductor manejaba bajo los efectos del alcohol, con grado 2 de embriaguez, y que además se desplazaba a más de 70 kilómetros por hora en una zona residencial.

Incluso, tenía antecedentes por comparendos y, según los vecinos, era conocido por conducir en estado de ebriedad.