Nuevo rifirrafe en redes: Claudia López y Gustavo Petro se cruzan por caso Carlos R. González

En un trino que rápidamente se volvió viral, Claudia López criticó con dureza al gobierno encabezado por Gustavo Petro por el caso de Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE prófugo de la justicia.

"¡Tras de ladrones bufones! Primero se corrompen, luego se encubren, luego le tramitan la evasión a la justicia colombiana en Nicaragua y ahora 'se pide la extradición'. ¡Hipócrita!", escribió la alcaldesa de Bogotá.

El mensaje de López hace referencia a documentos exclusivos de Noticias RCN que revelan que el Gobierno Nacional habría facilitado la renovación de la residencia de González en Nicaragua, justo el día en que la Fiscalía le imputó cargos por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.

Petro responde y López contraataca

El presidente Gustavo Petro respondió rápidamente a López, recordando la relación de González con su partido y señalando que la corrupción atraviesa todos los estamentos políticos. "Señora, deje de insultar. Carlos Ramón González era el presidente de su partido político. Con él hizo todas sus campañas electorales. Casi todas las personas implicadas en la corrupción introducida a mi gobierno vienen de su núcleo político", trinó Petro.

Tras la respuesta presidencial, Claudia López publicó un video reafirmando sus críticas y buscando restarle valor a los argumentos de Petro, manteniendo así el enfrentamiento público en redes.

Documentos clave revelan la situación de Carlos Ramón González

Noticias RCN conoció que Carlos Ramón González se encuentra en Nicaragua con residencia legal, y que la Embajada de Colombia solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense la renovación de dicho estatus migratorio. Los documentos señalan que González realizó el pago de 56 dólares para adelantar el trámite el mismo día de su imputación.

Esta situación ha generado críticas de excancilleres y funcionarios, quienes consideran que podría tratarse de un intento de obstrucción a la justicia, aumentando la presión política sobre el gobierno de Gustavo Petro.