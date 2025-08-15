Presidente Petro solicitaría a Nicaragua entregar a Carlos Ramón González, prófugo de la justicia

Un día después de que Noticias RCN revelara en exclusiva un carta en la que la Cancillería solicitaba a la Embajada de Colombia en Nicaragua el trámte de renovación de la visa de residencia legal para Carlos Ramón González, el mismo día que fue imputado por el escándalo de corrupción de la UNGRD, el presidente Gustavo Petro aseguró que lo requerirá en dicho país.

Aunque en un primer pronunciamiento el jefe de Estado negó que su gobierno hubiese podido facilitar la fuga del exdirector del Dapre. Sin embargo, horas más tarde, se refirió nuevamente al tema en su cuenta de X y aseguró que lo requeriría a Nicaragua.

La justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se solicitará al gobierno nicaraguense que sea entregado a ella, si es residente en ese país.

¿Petro solicitará a Nicaragua entregar a Carlos Ramón González?

Aunque fuentes de la Fiscalía confirmaron que el exdirector del Dapre, prófugo de la justicia tras ser imputado por el entramado de corrupción de la UNGRD, se encuentra en Nicaragua, el mandatario puso en duda su ubicación e indicó que de estar allá sería requerido por la justicia colombiana.

Noticia en desarrollo... Más información, en breve.