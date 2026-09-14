Nuevo temblor fuerte se detectó en Colombia hoy 14 de septiembre de 2026: esta fue la magnitud

En la tarde de este 14 de septiembre de 2026 se han registrado múltiples movimientos telúricos en Chocó.

Sobre las 3:02 de la tarde, el Servicio Geológico Colombiano confirmó un temblor de magnitud 4.9 en Istmina y, además, tan solo seis minutos más tarde, advirtió réplicas de 4.1 y 4.4.

Además, sobre las 4:13 de la tarde, se reportó un nuevo movimiento telúrico que estuvo cerca de alcanzar la magnitud de 5.0. ¿Dónde fue? ¿De cuánto fue la profundidad?

Estos son los detalles del nuevo fuerte temblor que se sintió en Colombia hoy 14 de septiembre de 2026

4:13 p.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 4.9.

Profundidad: 47 kilómetros.

Intensidad instrumental: IV (leve).

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Sipí (Chocó), a 52 de Nóvita (Chocó) y a 59 de El Dovio (Valle del Cauca).

Los temblores de este 14 de septiembre de 2026 se sintieron en Cali: ¿qué dijo el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo?

Tras los diferentes movimientos telúricos que se registraron en Chocó, el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo aclaró que, a pesar de que hubo evacuaciones, no se presentaron afectaciones estructurales ni se detectaron heridos ni víctimas.

"Luego de realizar un barrido por diferentes sectores de la ciudad, tras los tres sismos registrados entre las 3:02 p. m. y las 3:08 p. m., con epicentro en Istmina, Chocó, el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo confirma que no se reportaron emergencias en Cali", planteó la entidad.

"Las evacuaciones de algunas edificaciones en diferentes zonas de la ciudad se realizaron de manera preventiva, de acuerdo con los protocolos establecidos para este tipo de movimientos sísmicos", se agregó.

¿Cómo evacuar tras un temblor?

Mientras que se está moviendo la tierra, las personas deben agacharse debajo de una mesa resistente y protegerse la cabeza y el cuello.

Además, una vez finaliza el movimiento telúrico, es importante revisar si hay seres queridos heridos, tomar el kit de emergencia, desplazarse por las escaleras sin correr y ubicarse en un lugar alejado de fachadas, postes, árboles y cables de electricidad.