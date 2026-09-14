Atención: se sintió nuevo fuerte temblor en Colombia hoy 14 de septiembre de 2026

Este lunes 14 de septiembre de 2026, sobre las 3:02 de la tarde, se registró un fuerte movimiento telúrico en Chocó.

El epicentro fue en Istmina, con una profundidad de 39 kilómetros.

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Así fue el fuerte temblor que se sintió en Colombia hoy 14 de septiembre de 2026

3:02 p.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 4.9.

Profundidad: 39 kilómetros.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Sipí (Chocó), a 48 de Nóvita (Chocó) y a 58 de El Dovio (Valle del Cauca).

Estas han sido las réplicas tras el fuerte temblor en Chocó, Colombia, hoy 14 de septiembre de 2026

3:04 p.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 4.1.

Profundidad: 41 kilómetros.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Sipí (Chocó), a 51 de Nóvita (Chocó) y a 58 de El Dovio (Valle del Cauca).

3:08 p.m.

Epicentro: Istmina, Chocó,

Magnitud: 4.4.

Profundidad: 40 kilómetros.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Sipí (Chocó), a 48 de Nóvita (Chocó) y a 57 de El Dovio (Valle del Cauca).

Estos son los otros temblores que se han sentido en Chocó, Colombia, hoy 14 de septiembre de 2026

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, antes de los últimos movimientos telúricos ya se habían reportado otros seis en Chocó.

Los detalles son los siguientes:

7:05 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: a 22 kilómetros de Sipí (Chocó), a 50 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 51 de El Dovio (Valle del Cauca).

9:25 a.m.

Epicentro: Sipí, Chocó.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 39 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Sipí (Chocó), a 43 de Nóvita (Chocó) y a 49 de El Dovio (Valle del Cauca).

9:57 a.m.

Epicentro: Sipí, Chocó.

Magnitud: 4.3.

Profundidad: 43 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Sipí (Chocó), a 40 de Nóvita (Chocó) y a 51 de El Dovio (Valle del Cauca).

10:01 a.m.

Epicentro: Sipí, Chocó.

Magnitud: 3.7.

Profundidad: 46 kilómetros.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Sipí (Chocó), a 44 de Nóvita (Chocó) y a 50 de El Dovio (Valle del Cauca).

12:24 p.m.

Epicentro: Sipí, Chocó.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: 43 kilómetros.

Municipios cercanos: 5 kilómetros de Sipí (Chocó), a 38 de Nóvita (Chocó) y a 50 de El Dovio (Valle del Cauca).

2:30 p.m.

Epicentro: Sipí, Chocó.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 39 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Sipí (Chocó), a 39 de Nóvita (Chocó) y a 49 de El Dovio (Valle del Cauca).