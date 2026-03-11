¿En qué habría gastado Verónica Alcocer el dinero de sus viáticos durante misiones especiales del gobierno?

Siguen los fuertes señalamientos de Eva Ferrer, la exconsejera presidencial del gobierno Petro, en contra de la exprimera dama Verónica Alcocer.

Noticias RCN conoció en exclusiva la declaración de Ferrer ante la Fiscalía, en la que salpicó a la exprimera dama en otro escándalo relacionado con supuestas compras ostentosas en viajes internacionales.

Según dijo la exasesora, el entonces presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, habría entregado a Alcocer una tarjeta de crédito que ella usaba en sus viajes al exterior para comprar costosas prendas de vestir.

Los ostentosos gastos que habría hecho Verónica Alcocer

“Sé que ha sido un constante de viajes de Manel Grau y del entorno de Danilo Rueda, de Roa, de Verónica a Miami, Madrid, Emiratos Árabes y Catar (…) El tema de que Verónica Alcocer estaba gastando de manera desbocada desde que llegó el gobierno me llegó por varios lados”.

Con frases reveladoras y detalladas finalizó la tercera sesión de declaración jurada ante la Fiscalía de Eva Ferrer, cercana a la exprimera dama de la Nación, en la que reveló detalles inéditos sobre la supuesta vida de lujos y excentricidades que, según ella, llevaba Alcocer.

Ferrer aseguró que, en un viaje a Nueva York, con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2022, en la que participó el entonces presidente Petro, Verónica se habría comprado unos pantalones blancos que costaron 1.800 dólares.

Además, la exasesora reveló cuales eran las tarjetas de crédito que manejaba Verónica Alcocer para sus compras, y en las que además sale mencionado el expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.

De acuerdo con su testimonio, fue Roa quien le entregó una de las tarjetas durante la campaña presidencial y, al parecer, otra se la habría dado la señora Carolina Plata, amiga cercana de Verónica Alcocer.

Un abrigo de 5.000 dólares comprado en El Vaticano

“En el momento en que llegamos al gobierno yo empiezo a tomar conciencia de su relación con el dinero. La primera alerta es que no tenía cuentas en ningún banco… en los viajes de septiembre le dije que tenía un problema para justificar sus gastos”.

Eva Ferrer, en su testimonio, relató que Alcocer habría comprado un lujoso abrigo con viáticos del gobierno, durante su visita a El Vaticano. Supuestamente, la prenda habría costado unos 5.000 dólares.

Millonarias contrataciones en la lupa de la Fiscalía

Otro de los puntos de la declaración estuvo enfocado en los presuntos nexos que habría tenido Verónica Alcocer en millonarias contrataciones para centros de datos que se iban a instalar en el Caribe.

“Sé que estuvo en las negociaciones de los centros de datos que primero iban a ir a Barranquilla y luego se llevaron a Santa Marta. Ya es público para que la Fiscalía lo verifique. Los proyectos Bionube son tres centros de datos en Santa Marta financiados por los Emiratos Árabes Unidos, a través del grupo G42 de Abu Dabhi y Ecopetrol”.

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Al parecer, esto habría derivado en viajes constantes fuera del país a destinos como Miami, Madrid, Emiratos Árabes y Catar.

Esta declaración en poder de la Fiscalía es la punta angular para verificar cada señalamiento de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer. Por ahora, se han entregado chats y pruebas que comienzan a ser examinados por los investigadores.