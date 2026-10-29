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Importante estación de TransMilenio cierra para dar paso a las obras del Metro: conozca de cuál se trata

El cierre iniciará a operar desde el próximo 1 de noviembre y TransMilenio informó las alternativas que los usuarios podrán usar.

Importante estación de TransMilenio cierra para dar paso a las obras del Metro: conozca de cuál se trata
Foto: Metro de Bogotá

Noticias RCN

octubre 29 de 2026
12:44 p. m.
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La Troncal Caracas de Transmilenio fue la primera vía habilitada para los buses articulados del sistema y es una de las más importantes de la ciudad debido a su conexión con el centro financiero de Bogotá, así como con zonas comerciales a lo largo de su recorrido.

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Otro de los aspectos claves de esta zona de la ciudad es la construcción del viaducto de la primera línea del Metro de Bogotá sobre la troncal de TransMilenio, por lo que durante su construcción ha tenido que implementar diferentes cambios y modificaciones.

La última de ellas se centra en la apertura de la nueva estación Cale 53 - Universidad Manuela Beltrán, que fue inaugurada para reemplazar a la estación Marly y cuenta con mayor espacio para el tránsito de los usuarios así como modernas puertas que impiden una debida apertura desde el interior y exterior de la estación.

Estación Calle 57 se cierra temporalmente por obras del Metro

TransMilenio informó que a partir del próximo 1 de noviembre la estación temporal Calle 57 dejará de operar para dar paso a las obras del Metro de Bogotá; la entidad informó que los usuarios podrán realizar sus viajes desde la estación temporal Flores y la nueva Calle 53 - Universidad Manuela Beltrán.

Desde las dos estaciones mencionadas se podrá llegar a los portales Norte, Suba, 80, Américas, Sur, Usme, El Dorado y 20 de Julio.

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El Metro de Bogotá avanza y ya hay fechas para las primeras entregas de estaciones

En los últimos días, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que la estación SENA de TransMilenio será entregada en diciembre de 2026, mientras que la estación del Metro de Bogotá en este mismo punto clave estará finalizada en junio de 2027.

La Alcaldía de Bogotá tiene a marzo de 2028 como la fecha oficial en que iniciará a operar la primera línea del Metro de Bogotá.

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