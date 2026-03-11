Ley de rescate económico plantea impuesto para declarar criptomonedas: ¿De cuánto será?

Los contribuyentes colombianos que tengan criptomonedas sin declarar podrían acceder a un mecanismo de normalización tributaria con el pago de un impuesto único del 5% sobre el valor de esos activos.

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Esta propuesta está incluida en el artículo 71 del proyecto de ley de rescate económico presentado por el Gobierno Nacional y contempla la posibilidad de ponerse al día durante 2027.

La iniciativa está dirigida a quienes poseen activos digitales que no han sido reportados previamente ante DIAN.

Para acogerse a esta alternativa, los contribuyentes tendrían que entregar información detallada sobre sus criptomonedas, incluidas las billeteras, las direcciones públicas y las posiciones que mantengan en protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi).

De acuerdo con Katherin Díaz, cofundadora de la firma V&V Asociados, el plazo establecido en la propuesta para informar sobre estos activos llegaría hasta el 30 de junio de 2027. Explicó que el mecanismo permitiría regularizar la situación tributaria mediante el pago del porcentaje establecido, bajo las condiciones previstas en el proyecto.

Beneficios tributarios para grandes inversiones

El proyecto económico también incorpora beneficios para atraer inversiones de gran magnitud mediante la creación del Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE), que estaría incluido en el Libro Noveno del Estatuto Tributario.

Este mecanismo contempla condiciones tributarias preferenciales y reglas de estabilidad para los proyectos que cumplan los requisitos establecidos en la iniciativa.

Entre los incentivos figura una tarifa unificada del impuesto sobre la renta del 20% para las inversiones cuya ejecución comience durante 2027 o 2028.

En cambio, los proyectos que inicien a partir de 2029 tendrían una tarifa propuesta del 26%. En ambos casos, el régimen ofrecería estabilidad durante el periodo previsto de 16 años, sin que los beneficiarios queden sujetos a sobretasas.

Katherin Díaz señaló que el gobierno busca incentivar la llegada de capitales mediante un tratamiento diferencial para inversiones desde los $135.000 millones de pesos. Según explicó, la propuesta permitiría pagar una tarifa de renta inferior al 35% que, de acuerdo con su declaración, se tiene actualmente.

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Dividendos al exterior pagarían una tarifa del 8%

Otro componente del paquete tributario está relacionado con la distribución de dividendos y participaciones a socios o accionistas que no sean residentes fiscales en Colombia.

La iniciativa plantea establecer una tarifa del 8% a través del mecanismo de retención en la fuente. Además, cuando las utilidades sean distribuidas inicialmente a sociedades nacionales, el tratamiento podría trasladarse a través de la cadena de distribución hasta llegar al inversionista final, siempre que se cumplan las condiciones contempladas en el proyecto.

Díaz explicó que este beneficio también estaría acompañado de una garantía de estabilidad tributaria durante 16 años. A cambio, los proyectos tendrían que comprar al menos el 30% de sus insumos o servicios a proveedores nacionales, según las condiciones descritas por la especialista.