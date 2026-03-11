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Alias Keko fue trasladado a la cárcel La Picota de Bogotá

El presidente publicó un video en el que se observa parte del procedimiento de traslado del señalado delincuente.

Foto: X @ABDELAESPRIELLA

Noticias RCN

noviembre 03 de 2026
06:12 p. m.
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A través de su cuenta de X, el presidente Abelardo De La Espriella confirmó el traslado de Aldair Enrique Contreras Echeverría, conocido con el alias de Keko, desde Barranquilla hasta Bogotá, donde fue recluido en la cárcel La Picota.

Confirman el traslado de alias Keko

El mandatario publicó un video en el que se observa parte del procedimiento de traslado del señalado delincuente, quien fue conducido bajo estrictas medidas de seguridad hasta el centro penitenciario de la capital del país.

En las imágenes también se aprecia el momento en que el hombre es preparado para su ingreso al establecimiento carcelario, con el cabello rapado y vistiendo el uniforme asignado a las personas privadas de la libertad.

Según explicó De La Espriella, alias Keko fue capturado durante la denominada Operación Blindaje 360 y posteriormente recibió medida de aseguramiento en centro carcelario, luego de que un juez de control de garantías legalizara su captura.

“Seguiremos golpeando las estructuras criminales, capturando a sus integrantes y trabajando para que respondan ante la justicia”, manifestó el jefe de Estado al confirmar el procedimiento. También aseguró que las capturas realizadas en el marco de estas operaciones han sido legalizadas.

¿Quién es alias Keko?

Aldair Enrique Contreras Echeverría fue uno de los capturados durante la Operación Blindaje 360, una ofensiva de las autoridades contra organizaciones delincuenciales que tienen presencia en Barranquilla y su área metropolitana.

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Su detención se produjo el pasado 16 de octubre, en medio de procedimientos adelantados por la Fuerza Pública. Posteriormente, durante diligencias de allanamiento en el municipio de Calamar, Bolívar, las autoridades lograron su captura.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Contreras Echeverría sería uno de los presuntos integrantes y cabecillas de estructuras criminales relacionadas con ‘Los Costeños’, particularmente del Bloque Resistencia Caribe, organización que habría estado bajo el mando de alias Negro Ober.

El ente investigador lo señala de participar en actividades de extorsión contra comerciantes de Barranquilla y Soledad. Según el expediente, habría intimidado a sus víctimas mediante llamadas telefónicas y visitas presenciales para exigirles dinero a cambio de no atentar contra sus establecimientos o su integridad.

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