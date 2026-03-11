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Sigue temblando en Colombia HOY 3 de noviembre: atento al reporte

El Servicio Geológico Colombiano ha confirmado los detalles precisos de cada movimiento telúrico. Descúbralos aquí.

Nicolás Forero

noviembre 03 de 2026
12:23 p. m.
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Después del fuerte temblor que se presentó en Chaparral, Tolima, a las 4:13 de la mañana de este 3 de noviembre de 2026, el Servicio Geológico Colombiano ha reportado al menos otros 13 movimientos telúricos.

¿Dónde han sido? ¿De cuánto han sido sus magnitudes y profundidades? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Esta fue la primera réplica que se presentó tras el fuerte temblor de hoy 3 de noviembre de 2026 en Colombia

  • 4:16 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 3.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 20 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).

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Estos son los otros temblores que se han detectado hoy 3 de noviembre de 2026 en Colombia

  • 4:17 a.m.

Epicentro: El Carmen, Santander.

Magnitud: 3.3.

Profundidad: 117 kilómetros.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de El Carmen de Chucurí (Santander), a 27 de Santa Helena del Opón (Santander) y a 34 de Hato (Santander).

  • 4:27 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 3.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 17 de Roncesvalles (Tolima) y a 21 de Chaparral (Tolima).

  • 4:56 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima,

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 20 de Roncesvalles (Tolima) y a 21 de Chaparral (Tolima).

  • 5:17 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 19 de Roncesvalles (Tolima) y a 21 de Chaparral (Tolima).

  • 5:22 a.m.

Epicentro: región fronteriza entre Venezuela y Colombia.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 23 kilómetros de Saravena (Arauca), a 35 de Fortul (Arauca) y a 35 de Arauquita (Arauca).

  • 5:30 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 19 de Roncesvalles (Tolima) y a 21 de Chaparral (Tolima).

  • 6:35 a.m.

Epicentro: Sapuyes, Nariño.

Magnitud: 3.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Sapuyes (Nariño), a 9 de Túquerres (Nariño) y a 12 de Guachucal (Nariño).

  • 7:38 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 24 de San Antonio (Tolima) y a 27 de Chaparral (Tolima).

  • 8:16 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 18 de Roncesvalles (Tolima) y a 20 de Chaparral (Tolima).

  • 9:31 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Chaparral (Tolima), a 21 de Ataco (Tolima) y a 23 de San Antonio (Tolima).

  • 10:57 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.6.

Profundidad: 149 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

  • 11:12 a.m.

Epicentro: Santa Helena del Opón, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 112 kilómetros.

Municipios cercanos: a12 kilómetros de Contratación (Santander), a 15 de Santa Helena del Opón (Santander) y a 15 de Chima (Santander).

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  • 11:40 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 21 de San Antonio (Tolima) y a 26 de Chaparral (Tolima).

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