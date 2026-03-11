Sigue temblando en Colombia HOY 3 de noviembre: atento al reporte
El Servicio Geológico Colombiano ha confirmado los detalles precisos de cada movimiento telúrico. Descúbralos aquí.
Nicolás Forero
12:23 p. m.
Después del fuerte temblor que se presentó en Chaparral, Tolima, a las 4:13 de la mañana de este 3 de noviembre de 2026, el Servicio Geológico Colombiano ha reportado al menos otros 13 movimientos telúricos.
¿Dónde han sido? ¿De cuánto han sido sus magnitudes y profundidades? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.
Esta fue la primera réplica que se presentó tras el fuerte temblor de hoy 3 de noviembre de 2026 en Colombia
- 4:16 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 3.3.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 20 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).
Estos son los otros temblores que se han detectado hoy 3 de noviembre de 2026 en Colombia
- 4:17 a.m.
Epicentro: El Carmen, Santander.
Magnitud: 3.3.
Profundidad: 117 kilómetros.
Municipios cercanos: a 17 kilómetros de El Carmen de Chucurí (Santander), a 27 de Santa Helena del Opón (Santander) y a 34 de Hato (Santander).
- 4:27 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 3.6.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 17 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 17 de Roncesvalles (Tolima) y a 21 de Chaparral (Tolima).
- 4:56 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima,
Magnitud: 2.2.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 18 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 20 de Roncesvalles (Tolima) y a 21 de Chaparral (Tolima).
- 5:17 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 18 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 19 de Roncesvalles (Tolima) y a 21 de Chaparral (Tolima).
- 5:22 a.m.
Epicentro: región fronteriza entre Venezuela y Colombia.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 23 kilómetros de Saravena (Arauca), a 35 de Fortul (Arauca) y a 35 de Arauquita (Arauca).
- 5:30 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 18 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 19 de Roncesvalles (Tolima) y a 21 de Chaparral (Tolima).
- 6:35 a.m.
Epicentro: Sapuyes, Nariño.
Magnitud: 3.4.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Sapuyes (Nariño), a 9 de Túquerres (Nariño) y a 12 de Guachucal (Nariño).
- 7:38 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 24 de San Antonio (Tolima) y a 27 de Chaparral (Tolima).
- 8:16 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 3.1.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 17 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 18 de Roncesvalles (Tolima) y a 20 de Chaparral (Tolima).
- 9:31 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Chaparral (Tolima), a 21 de Ataco (Tolima) y a 23 de San Antonio (Tolima).
- 10:57 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 3.6.
Profundidad: 149 kilómetros.
Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).
- 11:12 a.m.
Epicentro: Santa Helena del Opón, Santander.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: 112 kilómetros.
Municipios cercanos: a12 kilómetros de Contratación (Santander), a 15 de Santa Helena del Opón (Santander) y a 15 de Chima (Santander).
- 11:40 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 21 de San Antonio (Tolima) y a 26 de Chaparral (Tolima).