Entregan una importante avenida en Bogotá que beneficiará a más de 1,2 millones de personas

Bogotá dio un paso más hacia una movilidad moderna y segura, pues tras casi cinco años de obras y retrasos, este jueves 13 de noviembre de 2025 finalmente fue entregado el proyecto de la Avenida El Rincón.

Esta vía promete transformar la movilidad en el noroccidente de la capital y mejorar la calidad de vida de más de 1,2 millones de personas en la localidad de Suba.

Una deuda histórica con la movilidad de Suba

La Avenida El Rincón hace parte del Acuerdo de Valorización 523 de 2013, un conjunto de obras financiadas por los ciudadanos para mejorar la infraestructura vial de Bogotá.

Este corredor vial, que conecta la Carrera 91 con la Avenida Boyacá, estuvo durante años en construcción debido a problemas de deslizamientos, interferencias de redes y adquisición de predios.

Sin embargo, la espera terminó; con esta entrega, el Distrito destacó que se “saldó una deuda histórica con la movilidad y el progreso de Bogotá”, en especial con una de las zonas más congestionadas del norte.

La obra cuenta con 2,35 kilómetros de vía moderna y segura, además de andenes amplios, ciclorruta, mejor iluminación y espacios públicos renovados, que fomentan la movilidad sostenible y la seguridad de peatones y ciclistas.

Más espacio y conectividad para todos

La Avenida El Rincón no solo mejora la conexión entre barrios de Suba, sino que también reduce tiempos de desplazamiento hacia sectores como Tibabuyes, Lisboa, Aures y El Rincón, zonas que durante años enfrentaron largos trancones.

Desde la Alcaldía de Bogotá destacaron que la obra “brinda más espacio para todos los modos de transporte y fortalece la seguridad vial”, consolidando el compromiso con una ciudad más ordenada, sostenible y equitativa.

Con esta entrega, la capital del país continúa avanzando en la modernización de su red vial, dando respuesta a proyectos que por años estuvieron pendientes y que hoy se convierten en un motivo de orgullo para los bogotanos.