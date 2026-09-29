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Se retrasa el nuevo estadio de Bogotá: Galán explica qué pasó con las obras

El alcalde explicó las razones del retraso en el proyecto del nuevo escenario deportivo

Alcalde Galán estadio Bogotá
FOTO: Alcaldía de Bogotá

Ángel Ballén

septiembre 29 de 2026
04:10 p. m.
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La fecha de entrega del nuevo estadio de Bogotá será anunciada próximamente, según confirmó el alcalde Carlos Fernando Galán. El mandatario explicó que el proyecto ha tenido retrasos frente al cronograma inicialmente previsto, pero aseguró que las dificultades que afectaban su ejecución están cerca de ser solucionadas.

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El proyecto es administrado mediante una Alianza Público Privada (APP) en la que participa Sencia, responsable de la administración del escenario y de su construcción. Tanto la Alcaldía como los representantes de la APP habían señalado que el nuevo estadio estaría listo en diciembre de 2027; sin embargo, las obras todavía no han comenzado.

Galán explicó en diálogo con Caracol Radio que cuando inició su administración, la APP ya había sido adjudicada y contemplaba una intervención gradual del actual estadio El Campín. La idea original consistía en demoler por etapas las tribunas de oriental y occidental, construir las nuevas estructuras y continuar posteriormente con las demás zonas del escenario.

¿Por qué se retrasó la construcción del nuevo estadio de Bogotá?

Según el alcalde, ese planteamiento generaba dificultades para mantener El Campín en funcionamiento durante la ejecución de las obras. La incertidumbre sobre el aforo disponible también podía afectar la programación de partidos de fútbol y conciertos, debido a que los organizadores necesitan conocer con anticipación la capacidad del escenario.

Por esta razón, la administración distrital y la APP acordaron modificar la forma de ejecución del proyecto. La nueva alternativa contempla construir el nuevo estadio en otro sector del mismo predio, permitiendo que El Campín actual continúe operando mientras avanza la construcción del nuevo escenario.

Galán señaló además que el retraso estuvo relacionado con aspectos asociados a la licencia y con estudios sobre el impacto en la movilidad de la zona. De acuerdo con el alcalde, estas discusiones están cerca de llegar a un acuerdo.

¿Cuándo entregarán el nuevo estadio de Bogotá?

Por ahora, la Alcaldía no ha establecido públicamente una nueva fecha exacta de entrega. Galán afirmó que se realizará una reunión para confirmar información relacionada con el proyecto y que, después de ese proceso, se anunciarán tanto las características definitivas del estadio como el nuevo cronograma.

Muy pronto vamos a tener un anuncio”, señaló el alcalde al referirse a las fechas del proyecto. También aseguró que la iniciativa continúa adelante y que los problemas identificados durante su estructuración han sido abordados para permitir su ejecución.

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