CANAL RCN
Colombia

CNE revoca la candidatura al Senado de Marelen Castillo, la exformula de Rodolfo Hernández, por doble militancia

Castillo llegó al Congreso en virtud del Estatuto de la Oposición, tras perder en segunda vuelta.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 02 de 2026
07:03 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La candidata al Senado por el partido Centro Democrático y fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández en las elecciones presidenciales de 2022, Marelen Castillo, informó el lunes, 2 de febrero, que interpondrá los recursos de ley y acudirá a las instancias judiciales correspondientes, tras conocer la decisión del Consejo Nacional Electoral de revocar su candidatura por presunta doble militancia.

Castillo llegó al Congreso como representante a la Cámara, con el movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción, en virtud del Estatuto de la Oposición, y luego fue puesta a un lado.

“Respeto al Consejo Nacional Electoral y acudo a la justicia. No hubo doble militancia: nunca hubo afiliación a un partido. Mi curul fue un derecho constitucional desde un movimiento ciudadano”, insistió la representante que, antes de llegar a la política, trabajó como docente.

CNE le dio personería jurídica a partido de Rodolfo Hernández, pero también será de Marelen Castillo
RELACIONADO

CNE le dio personería jurídica a partido de Rodolfo Hernández, pero también será de Marelen Castillo

Castillo advierte que nunca fue militante de la Liga:

El CNE explicó que Castillo debió haber presentado su renuncia, un año antes de inscribirse al Senado. Sin embargo, en un comunicado de prensa, publicado en la tarde del lunes, la excandidata vicepresidencial argumentó:

“Que la personería jurídica otorgada con posterioridad a un movimiento ciudadano no puede tener efectos retroactivos, ni convertir a una persona en militante contra su voluntad, criterio respaldado por la jurisprudencia de las altas cortes”.

Conjueces definirán la participación de Iván Cepeda en las consultas interpartidistas del 8 de marzo
RELACIONADO

Conjueces definirán la participación de Iván Cepeda en las consultas interpartidistas del 8 de marzo

Castillo dijo que apelará la decisión para seguir luchando por la educación de los colombianos:

De acuerdo con Castillo, que era la número 20 en la lista al Senado del Centro Democrático, seguirá “firme en la defensa de la educación, de las oportunidades para los jóvenes, de la dignidad de las regiones y del respeto por el voto ciudadano. Las decisiones administrativas no extinguen las causas justas. Las causas nacen de la gente, y esa fuerza permanece”.

“Lo que está en juego”, dice, “es el respeto al derecho fundamental a la participación política y a la voluntad de los ciudadanos. Este proceso continúa en sede administrativa y judicial, y lo asumiré con serenidad, con argumentos y con confianza en la justicia".

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gobierno Nacional

Gobierno ‘se echa para atrás’ y retira el proyecto de ley que perjudicaba a las apps de transporte

Accidente aéreo

VIDEO | Caballos invadieron la pista del aeropuerto de Capurganá y por poco chocan con una avioneta

Cartagena

Cartagena: cierre total de playas es decretado por condiciones meteomarítimas adversas

Otras Noticias

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo se negó a jugar con Al Nassr por esta curiosa razón: escándalo en Arabia

Cristiano Ronaldo no hizo parte de la convocatoria de Al Nassr y hay un escándalo en Arabia Saudita.

Tecnología

Ni nube ni apps: Estas son las 5 tendencias que están forzando el cambio total en las empresas de la región

Durante la próxima década, los agentes de IA van a convertirse en nuestros socios más importantes.

Comercio

Revelan listado de los carros más vendidos en el primer mes del año 2026: este es el listado

Estados Unidos

En su tercer día, cierre de Gobierno no ha logrado destrabarse en los EE. UU.: presupuesto de ICE en la mira

España

Cirugía histórica: primer trasplante de cara con donante que recibió eutanasia