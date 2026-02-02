CNE revoca la candidatura al Senado de Marelen Castillo, la exformula de Rodolfo Hernández, por doble militancia

La candidata al Senado por el partido Centro Democrático y fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández en las elecciones presidenciales de 2022, Marelen Castillo, informó el lunes, 2 de febrero, que interpondrá los recursos de ley y acudirá a las instancias judiciales correspondientes, tras conocer la decisión del Consejo Nacional Electoral de revocar su candidatura por presunta doble militancia.

Castillo llegó al Congreso como representante a la Cámara, con el movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción, en virtud del Estatuto de la Oposición, y luego fue puesta a un lado.

“Respeto al Consejo Nacional Electoral y acudo a la justicia. No hubo doble militancia: nunca hubo afiliación a un partido. Mi curul fue un derecho constitucional desde un movimiento ciudadano”, insistió la representante que, antes de llegar a la política, trabajó como docente.

Castillo advierte que nunca fue militante de la Liga:

El CNE explicó que Castillo debió haber presentado su renuncia, un año antes de inscribirse al Senado. Sin embargo, en un comunicado de prensa, publicado en la tarde del lunes, la excandidata vicepresidencial argumentó:

“Que la personería jurídica otorgada con posterioridad a un movimiento ciudadano no puede tener efectos retroactivos, ni convertir a una persona en militante contra su voluntad, criterio respaldado por la jurisprudencia de las altas cortes”.

Castillo dijo que apelará la decisión para seguir luchando por la educación de los colombianos:

De acuerdo con Castillo, que era la número 20 en la lista al Senado del Centro Democrático, seguirá “firme en la defensa de la educación, de las oportunidades para los jóvenes, de la dignidad de las regiones y del respeto por el voto ciudadano. Las decisiones administrativas no extinguen las causas justas. Las causas nacen de la gente, y esa fuerza permanece”.

“Lo que está en juego”, dice, “es el respeto al derecho fundamental a la participación política y a la voluntad de los ciudadanos. Este proceso continúa en sede administrativa y judicial, y lo asumiré con serenidad, con argumentos y con confianza en la justicia".