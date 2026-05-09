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Colombia

Confirman traslado de otros 39 reclusos desde Barranquilla hacía varias cárceles del país

La operación busca afectar la capacidad de las estructuras criminales para continuar impartiendo órdenes y coordinando actividades delictivas desde las cárceles.

Abelardo de la Espriella
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 05 de 2026
12:49 p. m.
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Este sábado se conoció que, en un intento de reforzar la seguridad en Barranquilla, las autoridades realizaron el traslado de 39 personas privadas de la libertad a establecimientos penitenciarios de alta seguridad ubicados en diferentes regiones del país.

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Trasladan a 39 reclusos de Barranquilla

La información fue divulgada por el presidente Abelardo de la Espriella, quien señaló que la operación busca afectar la capacidad de las estructuras criminales para continuar impartiendo órdenes y coordinando actividades delictivas desde las cárceles.

Según el mandatario, con estos traslados las autoridades pretenden interrumpir las redes de comunicación de los grupos criminales y reducir su capacidad para intimidar y mantener operaciones desde los centros penitenciarios.

Gobierno advierte sobre delitos dirigidos desde las cárceles

De la Espriella sostuvo que las personas privadas de la libertad deben permanecer en los establecimientos penitenciarios para cumplir con sus condenas y no utilizarlos como lugares desde los cuales puedan continuar dirigiendo organizaciones criminales.

“Etamos desarticulando sus redes de comunicación y cortando su capacidad de intimidación. Quien está privado de la libertad está para cumplir su condena, no para dirigir organizaciones criminales.”, afirmó el presidente en su cuenta oficial de X.

El mandatario agregó que su administración busca impedir que las cárceles sean utilizadas como centros de coordinación para actividades delictivas y reiteró que las autoridades actuarán para hacer cumplir las disposiciones judiciales.

Trasladan a 20 peligrosos reclusos desde una cárcel de Barranquilla a Bogotá
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Cabe mencionar que hace algunos días, exactamente el pasado 25 de agosto, también se reportó el traslado de 20 peligrosos reclusos hacia centros penitenciarios de máxima seguridad en Bogotá, específicamente La Picota y Cómbita.

Según las autoridades, los privados de la libertad contaban, al interior de los centros de reclusión, con equipos de comunicación satelital, incluyendo antenas Starlink, que utilizaban para coordinar extorsiones, amenazas y homicidios.

 

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