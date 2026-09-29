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Atento: tembló fuerte en Colombia hoy 29 de septiembre de 2026

El temblor se volvió a sentir en Chaparral, Tolima. ¿De cuánto fue la magnitud?

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Nicolás Forero

septiembre 29 de 2026
05:05 p. m.
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Este 29 de septiembre de 2026, exactamente a las 4:50 de la tarde, se sintió un fuerte movimiento telúrico en Colombia.

La magnitud superó los 4.0, mientras que la profundidad, de acuerdo con los primeros reportes fue superficial.

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Así fue el fuerte temblor que se sintió en Colombia hoy 29 de septiembre de 2026

  • 4:50 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 4.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 15 de Roncesvalles (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).

Estos son los otros temblores que se han detectado en Chaparral, Tolima, en la tarde de este 29 de septiembre

  • 1:49 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Chaparral (Tolima), a 21 de San Antonio (Tolima) y a 22 de Roncesvalles (Tolima).

  • 2:14 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 3.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 16 de Roncesvalles (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).

  • 2:17 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 3.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 20 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 20 de Roncesvalles (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).

  • 2:45 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 25 kilómetros de Chaparral (Tolima), a 27 de Rioblanco (Tolima) y a 30 de Roncesvalles (Tolima).

  • 4:16 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 18 de Roncesvalles (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).

  • 4:42 p.m.

Epicentro: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 22 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 27 de San Antonio (Tolima) y a 29 de Chaparral (Tolima).

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