Atento: tembló fuerte en Colombia hoy 29 de septiembre de 2026

Este 29 de septiembre de 2026, exactamente a las 4:50 de la tarde, se sintió un fuerte movimiento telúrico en Colombia.

La magnitud superó los 4.0, mientras que la profundidad, de acuerdo con los primeros reportes fue superficial.

¿Cuáles fueron los municipios más cercanos al epicentro? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte temblor que se sintió en Colombia hoy 29 de septiembre de 2026

4:50 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 4.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 15 de Roncesvalles (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).

Estos son los otros temblores que se han detectado en Chaparral, Tolima, en la tarde de este 29 de septiembre

1:49 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Chaparral (Tolima), a 21 de San Antonio (Tolima) y a 22 de Roncesvalles (Tolima).

2:14 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 3.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 16 de Roncesvalles (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).

2:17 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 3.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 20 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 20 de Roncesvalles (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).

2:45 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 25 kilómetros de Chaparral (Tolima), a 27 de Rioblanco (Tolima) y a 30 de Roncesvalles (Tolima).

4:16 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 18 de Roncesvalles (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).

4:42 p.m.

Epicentro: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 22 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 27 de San Antonio (Tolima) y a 29 de Chaparral (Tolima).