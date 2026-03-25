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Denuncian que una mujer estaría regando veneno en calles de Bogotá: hay varios perros afectados

Advierten riesgo no solo para animales, sino también para niños.

Adulta mayor que envenena perros en Bogotá
Foto: Plataforma Alto

Valentina Bernal

marzo 25 de 2026
11:34 a. m.
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Una denuncia tiene en la mira al barrio Quirigua, en Bogotá. Lo que comenzó como casos aislados de perros enfermos se convirtió en una alerta comunitaria tras repetirse en diferentes puntos del sector.

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Los habitantes aseguran que se trata de una situación que lleva semanas ocurriendo y que ahora representa un riesgo mayor.

Mujer estaría envenenando perros en el Quirigua, Bogotá

Todo empezó con un caso que parecía aislado: un perro enfermo. Luego apareció otro. Y después, varios más.

Con el paso de los días, los vecinos del barrio Quirigua comenzaron a notar un patrón que ya no podían ignorar. Según relatan, desde hace más de un mes se vienen registrando casos de perros afectados, presuntamente por envenenamiento.

La preocupación fue creciendo hasta el punto en que los mismos residentes decidieron investigar por su cuenta. Recorrieron el barrio, observaron las zonas donde se presentaban los casos y buscaron respuestas.

Fue entonces cuando encontraron lo que describen como una situación alarmante.

Residentes del barrio Quirigua identificaron a la mujer responsable de los envenenamientos

De acuerdo con la denuncia de Gloria Ariza y otros vecinos, en zonas verdes y esquinas del sector estarían apareciendo sustancias tóxicas dejadas entre las plantas.

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Según lo que han podido identificar, una mujer adulta mayor sería quien estaría depositando veneno en distintos puntos del barrio.

Sí, veneno. Un peligro silencioso que no solo afecta a los perros. También a cualquier otro animal… y a cualquier niño que juegue cerca.

Caroline Castiblanco, proteccionista, insistió en la necesidad de visibilizar lo que está ocurriendo para evitar más casos.

Esto no es un rumor aislado. Es una alerta que lleva semanas creciendo mientras más perros aparecen afectados.

Finalmente, la comunidad hace un llamado urgente para que la situación sea atendida y no se siga repitiendo. Además, piden a los residentes y a quienes transitan por la zona extremar precauciones.

Cuidado con lo que hay en el suelo. Cuidado con lo que huelen. Cuidado con lo que tocan. Difundan para que las autoridades correspondientes tomen las acciones pertinentes y podamos prevenir más afectados.

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