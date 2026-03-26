Gritos de auxilio delataron a un hombre que estaba golpeando brutalmente a su pareja en un apartamento de Bogotá

Un caso de violencia intrafamiliar quedó al descubierto en Bogotá luego de que los gritos de una mujer alertaran a las autoridades sobre una agresión que ocurría al interior de un apartamento en la localidad de Fontibón.

La rápida reacción de la Policía permitió intervenir la situación y capturar al presunto responsable en el mismo lugar de los hechos.

Gritos de auxilio delataron a un hombre que estaba golpeando brutalmente a su pareja

Todo ocurrió en el barrio Recodo, en un sector residencial de Fontibón, donde la central de radio de la Policía recibió un reporte urgente sobre una fuerte riña entre una pareja dentro de una vivienda.

De inmediato, una patrulla de la Estación de Policía Fontibón se desplazó al sitio para verificar lo que estaba ocurriendo.

Al llegar al apartamento e ingresar, los uniformados escucharon voces de auxilio que provenían de una de las habitaciones, lo que encendió aún más las alertas sobre la gravedad de la situación.

Al dirigirse al lugar de donde provenían los gritos, encontraron a una joven de 21 años, quien manifestó que estaba siendo agredida físicamente por su compañero sentimental.

Capturan a hombre que golpeó a su pareja en un apartamento en Fontibón, Bogotá

Tras ver la escena, los policías procedieron a capturar en flagrancia al presunto agresor, un hombre de 24 años.

La víctima fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica y ser valorada por las lesiones causadas durante la agresión.

Mientras tanto, el capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito de violencia intrafamiliar.