Ciro Ramírez rompe el silencio sobre condena de 23 años por el caso Marionetas 2.0

La Corte Suprema condenó a 23 años de prisión al senador del Centro Democrático Ciro Ramírez por el llamado escándalo de Marionetas 2.0.

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De acuerdo con las investigaciones, Ramírez lideró una estructura criminal con servidores públicos y contratistas para influir en procesos de contratación pública y desviación de recursos. Los hechos ocurrieron entre 2020 y 2022.

Influyó en procesos de contratación

El congresista incidió en el Departamento de Prosperidad Social (DPS) para direccionar los contratos. Se estima que fueron aproximadamente 15 por 90 mil millones de pesos que estaban enfocados en proyectos para cinco departamentos.

El 14 de diciembre de 2023, fue capturado por orden de la Sala Especial de Instrucción. Para ese momento, ya le habían abierto una investigación formal por su presunto vínculo con la organización que lideró el fallecido Mario Castaño.

Después que el alto tribunal le concediera la libertad, volvió al Congreso. Sin embargo, el proceso se mantenía en pie. Con esta decisión, se le negó la suspensión de la pena y la prisión domiciliaria, por lo que su llegada a la cárcel se dará cuando la sentencia quede en firme.

Una fecha clave fue septiembre de 2021, cuando el asesor Alejandro Noreña Castro y el gerente de la Empresa para el Desarrollo Territorial – Proyecta, Pablo César Herrera Correa, se reunieron con Ramírez en Armenia.

Ramírez interpondrá apelación

Aquel encuentro tuvo como propósito influir en el contrato de gerencia 501 de 2021 suscrito entre la empresa y el DPS. Hubo otra reunión el 13 de octubre con Pierre Eugenio García, el entonces subdirector de la entidad, para hablar en torno a suscribir otro contrato con Proyecta.

Horas después de la condena, Ramírez se pronunció: “Ratifico mi inocencia (…) No hay una sola que haya demostrado certeza de la conducta como lo exige la ley”. También indicó que se interpondrá el recurso de apelación para la segunda instancia.