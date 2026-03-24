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🔴Colombia vs. Croacia, amistoso internacional: fecha, hora y canal para ver EN VIVO

La selección Colombia disputará su primer partido amistoso de esta fecha FIFA de marzo frente a Croacia. Prográmese con el encuentro.

Sergio García

marzo 24 de 2026
07:06 a. m.
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La Selección Colombia afrontará un nuevo reto internacional este jueves 26 de marzo, cuando se mida a Selección de Croacia en un partido amistoso que promete alta exigencia. El compromiso se disputará en el Camping World Stadium, escenario que recibirá a dos selecciones con aspiraciones importantes de cara a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.

El conjunto nacional, dirigido por Néstor Lorenzo, continúa afinando detalles en su proceso de consolidación. Este tipo de encuentros no solo sirven para medir el nivel competitivo del equipo, sino también para ajustar aspectos tácticos y observar el rendimiento de jugadores que buscan un lugar definitivo en la lista mundialista. Colombia llega con la intención de mostrar solidez, pero también con la necesidad de encontrar variantes que le permitan competir al más alto nivel.

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Un examen exigente ante una potencia europea

El rival de turno no será sencillo. La selección croata, encabezada por el experimentado Luka Modrić, representa una prueba de alto calibre para el combinado colombiano. Con una estructura táctica consolidada y futbolistas de primer nivel, Croacia exigirá máxima concentración en todas las líneas del campo.

Para el cuerpo técnico colombiano, este compromiso será clave para evaluar comportamientos defensivos y ofensivos ante un rival que sabe manejar los tiempos del partido. Además, se espera que Lorenzo aproveche la ocasión para rotar su plantilla y observar nuevas alternativas, pensando en fortalecer la competitividad interna del grupo.

Ajustes y pruebas en la recta final hacia 2026

Más allá del resultado, el objetivo principal de Colombia en este tipo de amistosos es llegar con una base sólida al Mundial de 2026. Tras el duelo ante Croacia, el equipo nacional también tendrá otro desafío importante frente a la selección de Francia, lo que representa una oportunidad ideal para medirse ante estilos de juego distintos.

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El partido está programado para las 6:30 p.m. (hora colombiana) y contará con transmisión a través de Canal RCN. Se espera una buena presencia de aficionados en Orlando, donde la Selección buscará seguir consolidando su identidad futbolística y generar confianza en un proceso que apunta a ser protagonista en la próxima cita mundialista.

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