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¿Alexa Torrex saldría de La Casa de los Famosos Colombia 2026? Su pareja sorprendió con este mensaje

Jhorman Toloza se pronunció en sus redes sociales antes de que se realice la dinámica del 'camión de la mudanza'.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

marzo 26 de 2026
07:12 a. m.
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En La Casa de los Famosos Colombia 2026 próximamente sucederán dinámicas que revolucionarán nuevamente la competencia.

Carla Giraldo y Marcelo Cezán ya anunciaron que, por decisión del 'jefe', volverá el 'camión de la mudanza' para eliminar para siempre a un participante que sea considerado 'mueble' por el público.

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Además, una famosa entre Marilyn Patiño, Luisa Cortina y Beba de la Cruz podrá regresar a la competencia debido a que se activará el 'poder de la resurrección'.

Lo que se ha revelado en las galas de La Casa de los Famosos Colombia 2026 es que el 'camión de la mudanza' llegará en la noche de este jueves 26 de marzo, justo después de que los televidentes terminen de votar.

Y, en medio de esa coyuntura, Jhorman Toloza, el prometido de Alexa Torrex, emitió un mensaje acerca de una eventual salida de ella. ¿Cuál fue?

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En la noche del miércoles 25 de marzo, Jhorman Toloza, en un video que publicó en Instagram, aseguró que se ha enterado de que varios 'fandoms' intentarían eliminar a Alexa Torrex con la dinámica del 'camión de la mudanza'.

Sin embargo, desde su análisis, no existiría la posibilidad de que eso ocurra debido a que considera que su prometida está muy lejos de ser considerada un 'mueble'.

"Me están diciendo que cuando llegue el 'camión de la mudanza' varios 'fandoms' van a votar por ella para que la saquen como 'mueble'. ¿Cómo 'mueble'? ¿Alexa 'mueble'? Podrá ser fastidiosa, gritona, estresante, también mandona, pero usted no me la puede sacar por 'mueble'", expresó Jhorman.

"Esa mujer da mucho contenido. No vengas a decir que 'mueble' porque no te creo nada. Mi gente, eso no puede pasar. 'Mueble' es Eidevin que tuvo hasta poderes y no hizo nada", agregó.

¿Cuáles participantes están en la placa parcial de nominación?

En la noche del miércoles, como ya es habitual, se realizó una nueva jornada de nominación en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

A cada participante le correspondió asignar tres, dos y un punto negativo, pero su veredicto podía cambiar dependiendo de la suerte que tuviera al abrir un huevo sorpresa.

En consecuencia, tras esa dinámica y las decisiones del público, los siguientes participantes quedaron en riesgo de eliminación:

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  • Alejandro Estrada: nominado por Juan Palau, el último eliminado.
  • Juan Carlos Arango: nominado por el público.
  • Alexa Torrex: nominada por la casa.
  • 'Campanita': nominado por el público.
  • Valentino Lázaro: nominado por la casa.
  • Yuli Ruiz: nominada por Juanda Caribe, que es el líder de la semana.

 

 

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