Sujeto se grabó aventando a un gato por un barranco: el caso es investigado en Antioquia

En Zaragoza, municipio ubicado en la región del Bajo Cauca antioqueño, es motivo de investigación el presunto caso de maltrato animal registrado contra un gato, en el sector de El Paraíso.

El hecho quedó registrado en un video, que ha sido ampliamente compartido en las redes sociales, en el que se ve a un joven tomando a un gato de las patas y aventándolo con todas sus fuerzas a un barranco.

Tras la caída se escucha al animal quejándose, entre los árboles, antes de que finalice la toma. Sin embargo, se desconoce qué pudo haber ocurrido con él o en qué estado se encuentra.

Autoridades de Zaragoza tratan de establecer qué ocurrió:

En un primer comunicado sobre el tema, la Alcaldía de Zaragoza indicó que no se había confirmado si los hechos ocurrieron o no en el municipio y rechazó de manera categórica cualquier acto de maltrato animal, indicando que la administración trabaja para fomentar una cultura de respeto por la vida, en todas sus formas.

Horas más tarde, se informó a través de las redes sociales, que “en compañía de líderes comunitarios del sector El Paraíso, el alcalde de Zaragoza Andrés Luján y el equipo de la Administración Municipal realizaron una visita al lugar donde presuntamente ocurrieron los lamentables hechos de maltrato contra un gato, un caso que hoy genera indignación en toda la comunidad y que es materia de investigación por parte de las autoridades”.

En caso de establecerse que el video fue grabado en ese mismo punto, la Alcaldía indicó que se “adelantarán las investigaciones correspondientes junto con la Policía y las autoridades competentes, para identificar a los responsables y aplicar las sanciones establecidas por la Ley”.

Autoridades estuvieron revisando el área en busca del animal:

De acuerdo con la información compartida en los canales oficiales de la Alcaldía de Zaragoza, durante el día recibieron la ayuda de la comunidad para buscar al animal o cualquier pista que contribuya a esclarecer lo sucedido.

Y, aunque el proceso de investigación continúa, insisten en su “compromiso con la protección y el bienestar animal” y en que hechos similares “no pueden repetirse ni convertirse en una conducta tolerada por nuestra sociedad. Hacemos un llamado a las familias, instituciones y ciudadanía a promover el respeto, la empatía y el cuidado hacia todos los animales”.