CANAL RCN
Colombia

Sujeto se grabó aventando a un gato por un barranco: el caso es investigado en Antioquia

El acalde de Zaragoza se habría desplazado hasta el punto en el que, presuntamente, ocurrieron los hechos.

Foto: Alcaldia Municipal de Zaragoza Antioquia / Facebook
Foto: Alcaldia Municipal de Zaragoza Antioquia / Facebook

Noticias RCN

julio 07 de 2026
10:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En Zaragoza, municipio ubicado en la región del Bajo Cauca antioqueño, es motivo de investigación el presunto caso de maltrato animal registrado contra un gato, en el sector de El Paraíso.

El hecho quedó registrado en un video, que ha sido ampliamente compartido en las redes sociales, en el que se ve a un joven tomando a un gato de las patas y aventándolo con todas sus fuerzas a un barranco.

Tras la caída se escucha al animal quejándose, entre los árboles, antes de que finalice la toma. Sin embargo, se desconoce qué pudo haber ocurrido con él o en qué estado se encuentra.

Indignante: mujer grabó a su hijo mientras golpeaba y azotaba a un gato bebé en Marinilla, Antioquia
RELACIONADO

Indignante: mujer grabó a su hijo mientras golpeaba y azotaba a un gato bebé en Marinilla, Antioquia

Autoridades de Zaragoza tratan de establecer qué ocurrió:

En un primer comunicado sobre el tema, la Alcaldía de Zaragoza indicó que no se había confirmado si los hechos ocurrieron o no en el municipio y rechazó de manera categórica cualquier acto de maltrato animal, indicando que la administración trabaja para fomentar una cultura de respeto por la vida, en todas sus formas.

Horas más tarde, se informó a través de las redes sociales, que “en compañía de líderes comunitarios del sector El Paraíso, el alcalde de Zaragoza Andrés Luján y el equipo de la Administración Municipal realizaron una visita al lugar donde presuntamente ocurrieron los lamentables hechos de maltrato contra un gato, un caso que hoy genera indignación en toda la comunidad y que es materia de investigación por parte de las autoridades”.

En caso de establecerse que el video fue grabado en ese mismo punto, la Alcaldía indicó que se “adelantarán las investigaciones correspondientes junto con la Policía y las autoridades competentes, para identificar a los responsables y aplicar las sanciones establecidas por la Ley”.

Sujeto aplastó a golpes a un gato que tomaba el sol en la calle: fue capturado en flagrancia
RELACIONADO

Sujeto aplastó a golpes a un gato que tomaba el sol en la calle: fue capturado en flagrancia

Autoridades estuvieron revisando el área en busca del animal:

De acuerdo con la información compartida en los canales oficiales de la Alcaldía de Zaragoza, durante el día recibieron la ayuda de la comunidad para buscar al animal o cualquier pista que contribuya a esclarecer lo sucedido.

Y, aunque el proceso de investigación continúa, insisten en su “compromiso con la protección y el bienestar animal” y en que hechos similares “no pueden repetirse ni convertirse en una conducta tolerada por nuestra sociedad. Hacemos un llamado a las familias, instituciones y ciudadanía a promover el respeto, la empatía y el cuidado hacia todos los animales”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Valle del Cauca

Capturan a varias personas requeridas en el exterior: así las ubicaron en Valle del Cauca

Abelardo de la Espriella

Revelan los lugares donde Abelardo de la Espriella podría posesionarse como presidente

Cauca

Con troncos y piedras, comunidad bloquea la vía Panamericana en Santander de Quilichao

Otras Noticias

Fútbol

Tercer Tiempo Fest 2026: vuelve a Bogotá el Festival Mundial de Cine de Fútbol

El Festival Mundial de Cine de Fútbol celebra 10 años en Bogotá: fechas, programación y demás detalles.

Educación

Crisis en reconocido colegio de Bogotá: deudas superan los $63.000 millones y Supersociedades investiga sus activos

Acreedores y Supersociedades alertan por presuntas inconsistencias en sus activos.

Nueva York

Columnas de rascacielos en Nueva York se doblaron y obligaron al cierre de varias calles: ¿qué pasó?

Juan Fernando Quintero

'Juanfer' Quintero dejó dudas sobre su futuro en la Selección Colombia: ¿se despidió?

Enfermedades

Detrás de las cirugías plásticas hay un trastorno psicológico que enciende las alertas: ¿Cuál es?