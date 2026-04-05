Sondra Macollins, la abogada que defendió polémicos casos y ahora busca llegar a la Presidencia

Con más de un millón de firmas que respaldan su aspiración presidencial, Sondra Macollins entra en la carrera electoral de 2026 como una candidata independiente con una propuesta centrada en la transformación del Estado, la seguridad y la modernización institucional.

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La abogada, criada en Cali por una madre soltera, logró reunir 1.131.555 firmas ciudadanas, un respaldo que le permite oficializar su candidatura a la Presidencia de la República.

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¿Quién es Sondra Macollins, la abogada que busca la Presidencia?

Su perfil combina una formación académica nacional e internacional: es egresada de la Universidad Libre y cuenta con una maestría en derecho comparado de la St. John’s University de Nueva York.

Con más de 28 años de experiencia, Macollins se ha desempeñado en escenarios de alta complejidad jurídica.

Es una de las pocas juristas colombianas acreditadas para litigar ante instancias como la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Tribunal de La Haya.

Su trayectoria incluye la defensa en casos de alto impacto, entre ellos procesos relacionados con militares colombianos en Haití, así como la representación de figuras controvertidas como Carlos Lehder, David Murcia Guzmán y Elí Mendoza alias Martín Sombra.

En el ámbito internacional, también ha enfocado su trabajo en la protección de comunidades vulnerables. Como directora de la organización LEYFY en Estados Unidos, ha brindado acompañamiento jurídico a miles de migrantes latinos.

La fórmula vicepresidencial de Sondra Macollins

A su lado en la fórmula vicepresidencial está Leonardo Karam Helo, abogado con más de 20 años de experiencia en seguridad pública.

Su perfil técnico se fortalece con una maestría en esta área otorgada por la Policía Nacional, además de su actual formación en ciberseguridad y ciberdefensa en la Escuela Superior de Guerra.

Karam Helo ha trabajado en el desarrollo de sistemas de videovigilancia, análisis de riesgos y protección de infraestructuras estratégicas.

Su enfoque integra la seguridad tradicional con los nuevos desafíos digitales, planteando una visión que combina control territorial y defensa frente a amenazas tecnológicas.

Este es el plan de gobierno con el que Sondra Macollins

La propuesta de gobierno presentada por la fórmula para el periodo 2026–2030 se estructura en varios ejes que apuntan a una reconfiguración del Estado y a la eficiencia en la gestión pública.

Bajo el lema “Menos políticos, más regiones”, plantean la eliminación de 32 gobernaciones para dar paso a siete grandes regiones con mayor autonomía. A esto se suma la propuesta de reducir el Congreso al 33% de su tamaño actual, lo que, según el plan, permitiría un ahorro de 450 mil millones de pesos.

En materia de seguridad, el plan contempla la implementación de un sistema denominado C5, basado en el uso de Big Data e inteligencia artificial para anticipar delitos. También incluye la reasignación del 50% de los escoltas de políticos a labores de vigilancia en las calles.

Otro de los frentes es la lucha contra el llamado “gota a gota”, mediante la creación de un bloque de búsqueda enfocado en combatir la usura, acompañado de la oferta de créditos rápidos para emprendedores en un plazo de 72 horas.

En salud, la propuesta establece tiempos definidos de atención: citas generales en un máximo de tres días y consultas con especialistas en 15 días. En caso de incumplimiento, el Estado asumiría los costos de atención en clínicas privadas.

En educación, se plantea la validación de competencias laborales sin necesidad de títulos universitarios formales, reconociendo el conocimiento adquirido por experiencia.

El componente de justicia incluye medidas como un SOAT diferencial para motociclistas y la reducción de impuestos vehiculares en ciudades con restricciones de movilidad. Además, se propone la creación de una aplicación denominada “Guardián Digital”, a través de la cual los ciudadanos podrían calificar y destituir a funcionarios señalados de corrupción.

Con este enfoque, la candidatura busca posicionarse como una alternativa que combina experiencia jurídica, enfoque técnico en seguridad y propuestas orientadas a la eficiencia del Estado.