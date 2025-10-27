Oficial: otro municipio de Cundinamarca se unirá al recorrido turístico del Tren de La Sabana

El Tren de la Sabana volverá a recorrer parte del norte de Cundinamarca gracias a un proyecto de recuperación ferroviaria en el departamento. Con la publicación del proceso contractual en el Secop, se da inicio formal a las obras que devolverán la vida a un importante tramo.

La iniciativa, valorada en 2.636 millones de pesos, permitirá rehabilitar el corredor férreo entre Zipaquirá y Nemocón, trayecto que había permanecido inactivo por años.

Detalles del regreso del tren a Nemocón

De acuerdo a lo informado por Cristian Carrillo, alcalde de Nemocón, el proyecto liderado por el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), permitirá que la vía férrea entre Zipaquirá, Cogua y Nemocón se recupere y que el Tren Turístico de La Sabana llegue hasta el municipio.

Hoy celebramos un avance histórico para Nemocón. La publicación del proceso en el SECOP nos acerca a ver nuevamente el tren atravesando nuestro municipio, símbolo de progreso y desarrollo para todos los nemoconenses

“Este proyecto es el resultado de un esfuerzo conjunto. Agradezco a quienes creyeron en la importancia de recuperar nuestra vía férrea como eje de integración y turismo”, agregó Carrillo.

Más proyectos férreos en Cundinamarca

El tramo Zipaquirá–Nemocón se suma a otros proyectos ferroviarios en marcha:

Corredor Férreo Bogotá-Belencito: este corredor, con una longitud de 308 km, está en operación a través de un convenio interadministrativo.

- Uso: principalmente para el transporte de carga (especialmente acero y cemento).

- Conexión: Une a Boyacá y Cundinamarca con Bogotá.

- Transporte de Pasajeros: también moviliza pasajeros en el tramo entre Bogotá y Zipaquirá mediante un tren turístico y servicio de transporte a estudiantes de universidades.

Regiotram de Occidente: Este es un proyecto clave de tren de cercanías para la región, con inicio de obras anunciado recientemente.

- Descripción: Será un tren de cercanías 100% eléctrico.

- Conexión: Conectará a Bogotá con los municipios de Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza en Cundinamarca.

- Movilización Estimada: Se espera que movilice alrededor de 130.000 personas por día.

- Estado: Las obras están en curso, con una fecha estimada de puesta en operación total hacia el año 2029 (mientras que el contrato de concesión para la operación del tren de cercanías tiene prevista su puesta en marcha para abril de 2026).

Proyectos Férreos Futuros en la Región

Además de los proyectos activos, la región tiene planes para otros trenes de cercanías que buscan mejorar la movilidad con Bogotá: