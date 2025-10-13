¿Cuánto cuesta viajar en el Tren de la Sabana? Horarios de salida, recorrido y fechas

El icónico Tren de la Sabana no es solo un medio de transporte, sino una experiencia turística que transporta a los pasajeros a través de la historia y los paisajes pintorescos de Cundinamarca.

Operado por Turistren, el recorrido desde Bogotá hasta la famosa Catedral de Sal de Zipaquirá se convierte en el plan perfecto de fin de semana.

Antes de empacar, es fundamental saber cuánto cuesta viajar en el Tren de la Sabana y cuáles son los horarios exactos de operación.

¿Qué días funciona el Tren de la Sabana?

El servicio está diseñado para ser una excursión de día completo (aproximadamente 8 horas y 30 minutos) y solo funciona los sábados, domingos y días festivos. A bordo de locomotoras antiguas restauradas, los viajeros disfrutan de música en vivo y vistas únicas, haciendo del trayecto una parte inolvidable del destino.

Es importante destacar que el pasaje cubre el recorrido completo de ida y regreso, sin opción a tramos parciales.

Tarifas, puntos de partida y venta de tiquetes para el Tren de la Sabana

Los precios del pasaje completo de ida y regreso, sin incluir alimentación o entradas a atractivo, se establecen por categorías:

Adultos (13 a 59 años): $89.000 COP

Niños (3 a 12 años) y Adultos Mayores (más de 60 años): $80.000 COP

Nota: Niños menores de 3 años no pagan tiquete.

Los viajeros tienen dos opciones principales para comprar sus pasajes: en las taquillas de las estaciones de La Sabana o Usaquén, o de manera online a través de Tuboleta (aplicando recargos por servicio).

Los puntos de salida en Bogotá son claves:

8:45 a.m.: Centro Comercial Gran Estación (costado occidental).

9:15 a.m.: Estación Usaquén (Av. Carrera 9 n.º 110–08).

Esta experiencia combina la nostalgia de las locomotoras históricas con el atractivo de un destino icónico como Zipaquirá, convirtiéndola en una excursión imprescindible en la región central del país.