Ofrecen $200 millones de recompensa para capturar a los asesinos del coronel Rafael Granados

El coronel era oficial de la Brigada contra el Narcotráfico. Fue asesinado por sujetos armados en Popayán.

noviembre 28 de 2025
01:40 p. m.
El Ministerio de Defensa anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos para quienes aporten información que permita identificar y capturar a los responsables del asesinato del teniente coronel Rafael Granados, oficial de la Brigada contra el Narcotráfico número 3.

El crimen ha generado gran preocupación en las autoridades colombianas debido a la relevancia del oficial en las operaciones contra el narcotráfico en la región del Cauca, una zona estratégica para los negocios ilícitos.

¿Quién era el coronel asesinado?

Se confirmó que la pesquisa está en curso con el apoyo de equipos tecnológicos y sistemas de videovigilancia. “Aún estamos investigando, nos estamos apoyando no solamente con equipos tecnológicos, cámaras, sino también con información que nos está suministrando la comunidad y ofrecemos hasta 200 millones de pesos de recompensa por información que nos pueda llevar a capturar a quienes estuvieron

De acuerdo con lo revelado por el Ejército, el hecho ocurrió en la tarde del 27 de noviembre. El general se estaba dirigiendo desde el cantón militar hacia la casa fiscal del barrio Champagnat, Popayán. Durante el recorrido, dos sicarios le dispararon.

A pesar de ser llevado al hospital San José, murió por la gravedad de las heridas. Las unidades militares le brindaron primeros auxilios y se encargaron del camino hacia el centro médico.

Se refuerza el pie de fuerza en Popayán

“Este cobarde asesinato constituye una afrenta directa contra quienes con honor y compromiso trabajan diariamente por la seguridad y estabilidad de la región”, declaró el Ejército.

Juan Carlos Muñoz, alcalde de Popayán, se pronunció: “Este hecho atroz nos duele como ciudad y lo rechazamos con total claridad. Acompañamos a su familia y a nuestro Ejército Nacional en este momento de dolor”.

Después de que se llevara a cabo un consejo de seguridad, el mandatario anunció refuerzo en el pie de fuerza y una recompensa de hasta 30 millones de pesos.

