CANAL RCN
Colombia

Teniente coronel Rafael Granados falleció tras ataque sicarial en Popayán

Según el más reciente reporte, el teniente coronel Rafael Granados Rueda falleció luego de ser trasladado al Hospital San José.

Foto: X @temisortega

Noticias RCN

noviembre 27 de 2025
02:24 p. m.
En la tarde de este jueves, el teniente coronel Rafael Granados Rueda, jefe del Estado Mayor de la Brigada Contra el Narcotráfico del Cauca, y un soldado que lo acompañaba fueron víctimas de un ataque sicarial en calles céntricas de Popayán.

"El teniente coronel se dirigía desde las instalaciones del cantón militar hacia la casa fiscal, que queda sobre el barrio Champagnat, donde es abordado por dos bandidos en moto quienes realizan el ataque sicarial", informó el Brigadier General Javier Hernando Africano López.

El uniformado indicó que el teniente coronel fue trasladado al Hospital San José, donde fue atendido por el personal médico. Sin embargo, de acuerdo con el más reciente reporte, falleció por la gravedad de sus heridas.

El senador Temístocles Ortega denunció el atentado en su cuenta de X y expresó solidaridad con los familiares y con el Ejército, al tiempo que hizo un llamado urgente al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional para que actúen frente a la creciente violencia en el Cauca.

Según información preliminar, la Policía Judicial adelanta labores investigativas esclarecer quiénes fueron los responsables del ataque sicarial.

