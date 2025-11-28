CANAL RCN
“Necesitamos que nos protejan”: alcalde de Popayán tras el asesinato del teniente coronel Rafael Granados

También en el departamento, Mondomo se enfrenta a su tercer ataque del año y la guardia indígena evitó que las disidencias destruyeran Jambaló.

noviembre 28 de 2025
12:44 p. m.
En Popayán y sus alrededores las autoridades se encuentran en alerta máxima, tras el asesinato del teniente coronel Rafael Granados y la escalada de violencia en los municipios del departamento del Cauca, de la que integrantes las disidencias serían responsables.

El asesinato, de acuerdo con la investigación, ocurrió a escasos minutos de las casas oficiales de la tercera división del Ejército, hasta donde los presuntos homicidas se habrían desplazado en una Yamaha DT125, antes de abrir fuego contra el teniente coronel.

Tras un consejo de seguridad, realizado en la noche del jueves (27/11/2025), la Alcaldía de Popayán ofreció 30 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables y el Ministerio de Defensa se sumó a la iniciativa con otros 200 millones.

“Nos solidarizamos con las Fuerzas Militares, con estas personas que dedican su vida al servicio del estado y la seguridad de nuestros ciudadanos. Los investigadores indican que los responsables son dos sujetos, que iban en una motocicleta, uno de ellos con casco y otro con una gorra y una mochila de la que desenfunda un arma para atacar a nuestro coronel”, indicó el alcalde, Juan Carlos Muñoz, en diálogo con Noticias RCN.

Popayán adoptó nuevas medidas de seguridad, pero necesita apoyo del Gobierno:

Según Muñoz, “las instalaciones de la brigada 29 quedan cerca de las casas oficiales. Es la primera vez que pasa esto en nuestra ciudad y nunca imaginamos que algo así pudiera ocurrir, son cinco o diez minutos de viaje, pero ayer le pedí al brigadier general, Alirio Aponte, que establezca puestos de seguridad en el recorrido y vamos a reforzar la seguridad en la ciudad con más hombres del Ejército y la Policía”.

Pero no es todo, en su reunión con el ministro de Defensa, en la tarde del viernes (28/11/2025), planea solicitar un mayor acompañamiento a la ciudad, más personal de las Fuerzas Armadas y, de ser posible, la creación de un grupo de Policía Militar para atender lo que ocurre en Popayán.

El mandatario indicó que la ciudad es víctima de lo que ocurre a sus alrededores, sobre todo en municipios cercanos, como Cajibío, Piendamó y Silvia, donde las disidencias de las Farc han estado aterrorizando a la población.

Otras situaciones de orden público han encendido una alarma en el departamento:

En los últimos 10 días han quedado parcialmente destruidas tres poblaciones en ataques de las disidencias de las Farc. En Suárez, llevan dos noches atacando con explosivos y fuego nutrido la estación de Policía y sus alrededores, donde, en días pasados, falleció una comerciante ecuatoriana y su bebé resultó herido.

En Jambaló la guardia indígena evitó que las disidencias destruyeran el pueblo y Mondomo se enfrenta a un tercer gran ataque de este 2025, que amenaza la vida de sus pobladores.

