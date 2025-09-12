Encapuchados iniciaron un incendio en las instalaciones del Politécnico Jaime Isaza Cadavid de Medellín

El mismo día en el que estaba programada la ceremonia de posesión del nuevo rector del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, Haver González Barrero, en Medellín, un grupo de 10 encapuchados ingresó a una de las oficinas del campus y prendió fuego a la estructura de dos pisos.

El alcalde, Federico Gutiérrez, calificó de absurdo “lo que ocurre dentro del Politécnico Jaime Isaza Cadavid” y, en su perfil de X, dijo que se trata de un evento terrorista: “No tiene otro nombre”.

Desde que González Barrero fue elegido rector para el periodo 2025-2029, por el Consejo Directivo de la universidad, voces en contra de su nombramiento han insistido en el rumor de que tendría en mente privatizar parte de la operación universitaria.

¿Por qué eligieron a González Barrero para la rectoría?

La elección de Haver González Barrero como rector del Politécnico fue formalizada por medio de acuerdo número 33 del 27 de noviembre y tendrá efecto entre el 9 de diciembre del 2025 y el 8 de diciembre del 2029.

De acuerdo con la institución, “cuenta con una sólida formación académica multidisciplinaria. Es administrador de empresas y abogado, posee título de magíster y actualmente es candidato a doctor en Derecho. Su trayectoria combina la visión gerencial con el rigor jurídico, competencias claves para afrontar los retos administrativos de la educación superior pública”.

Fico lamentó lo vulnerables que son las universidades del país:

El alcalde de Medellín lamentó que los exámenes finales y actividades administrativas se vieran interrumpidas y recordó que lo ha “venido advirtiendo. Son unos muy pocos afectando a muchos. Hay que liberar al Poli de esos delincuentes. Estoy del lado de la inmensa mayoría de estudiantes que se sienten atemorizados por unos pocos”.

Las universidades públicas en las principales ciudades del país son escenario de violencia y enfrentamientos constantes, pese al discurso de espacios de paz que intentan reforzar desde las oficinas administrativas.

Dichos episodios, según Gutiérrez, “afectan el desarrollo de las actividades académicas” y pidió una política de cero excusas: “Fuera los violentos de las universidades públicas. Las directivas deben hacer algo, porque pasan de agache frente a estas situaciones”.