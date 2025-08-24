¿Quién está detrás del ataque al helicóptero en Amalfi? Gobierno lanzó millonaria recompensa

Una reunión de alto nivel en Rionegro reunió al ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, la cúpula militar y policial, así como autoridades departamentales, para analizar la situación de seguridad después del atentado que costó la vida a 13 uniformados de la Policía Nacional.

Ofrecen recompensa por responsables del ataque contra el helicóptero en Amalfi

El Gobierno ofreció una recompensa de 2.000 millones de pesos por información que permita capturar a alias Chejo o Alejandro, máximo cabecilla de la ‘Estructura 36’, señalada de ser responsable del atentado contra un helicóptero de la Policía Nacional en Amalfi.

La decisión se dio tras una reunión extraordinaria de seguridad realizada en Rionegro, en la que participaron el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez; el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón; representantes de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General, la Fiscalía y los comandantes regionales de la Fuerza Pública.

En el encuentro se estableció que la estrategia militar y policial en esta zona será sometida a una revisión integral para implementar ajustes en un plazo máximo de 30 días.

Además de la recompensa principal, el Gobierno anunció 300 millones de pesos por alias Guaricho y alias Eléctrico, también integrantes de la misma estructura criminal.

Acá no descansaremos hasta capturar a los criminales. No descansaremos hasta recuperar la seguridad en el departamento de Antioquia.

Se han ejecutado 28 operaciones contra grupos armados y narcotraficantes

La reunión también reveló que este territorio ha sido el único territorio del país donde las Fuerzas Militares han realizado bombardeos este año como parte de las operaciones ofensivas contra estructuras ilegales.

De hecho, se confirmó que durante 2025 se han ejecutado 28 operaciones militares en la zona: 5 en Segovia, 5 en Remedios, 8 en Anorí, 6 en Amalfi, 2 en Cáceres y 2 en Tarazá, con el propósito de frenar el accionar del ELN, el ‘Clan del Golfo’ y la ‘Estructura 36’ del cartel de alias ‘Calarcá’.

En este sentido, el ministro informó que 105 integrantes de organizaciones criminales han sido neutralizados, además de la recuperación de 5 menores reclutados, 11 sometimientos a la justicia, 13 presentaciones voluntarias, y la incautación de 4.181 municiones, armas de distinto calibre y equipos de comunicación.