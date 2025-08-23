Revelan los rostros de los hombres que habrían activado los explosivos en el atentado en Cali

El atentado ocurrido recientemente en Cali dejó seis personas muertas y más de 60 heridas, en uno de los hechos más graves registrados en el Valle del Cauca en los últimos meses.

La explosión, provocada por artefactos improvisados, se produjo en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, en el barrio La Base.

Las autoridades atribuyen el hecho a la estructura Jaime Martínez, una facción de las disidencias de las Farc que opera bajo el mando de Iván Mordisco.

Revelan los rostros de los hombres que habrían activado los explosivos en Cali

En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando, quienes fueron señalados de trasladar dos camiones cargados con explosivos hasta las cercanías de la base aérea y ubicarlos estratégicamente para su detonación.

Según la información revelada, estos hombres no solo habrían movilizado los vehículos, sino que también habrían activado las plataformas con los artefactos improvisados, lo que desencadenó la explosión de uno de ellos.

Foto: Fiscalía General de la Nación

Tras la detonación, en medio del caos, intentaron huir, pero miembros de la comunidad intervinieron e impidieron que escaparan, reteniéndolos hasta que llegaron las unidades de la Policía Nacional, que concretaron su captura en flagrancia.

El procedimiento fue legalizado por el juez que adelanta las audiencias preliminares. Además, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputará cargos por su presunta participación en el atentado terrorista, que dejó víctimas mortales y decenas de heridos.

Alias El Mocho fue capturado por su responsabilidad en el atentado de Cali

En medio de las investigaciones, se confirmó la captura de alias El Mocho, quien es identificado como cabecilla de las milicias urbanas de la estructura Jaime Martínez.

Este hombre, de 31 años, estaría relacionado no solo con el atentado en Cali, sino también con asesinatos en el oriente de la ciudad, reclutamiento de menores y otras acciones.

Alias Marlon es quien habría ordenado el atentado

Las autoridades han reiterado que la orden para ejecutar este ataque habría sido impartida por Iván Jacob Arredondo, alias Marlon, quien a sus 38 años es señalado como uno de los líderes más peligrosos de la estructura Jaime Martínez.

Ha sido vinculado con múltiples hechos de violencia, incluyendo una serie de atentados registrados entre agosto y septiembre de 2023 que paralizaron el Cauca y el Valle del Cauca. Su historial lo señala como uno de los principales articuladores de atentados y secuestros en esta zona del país.

Actualmente, se mantiene una intensa operación para dar con su paradero, ya que continúa prófugo.