Corte cita como testigo a Olmedo López en investigación contra Berenice Bedoya por caso UNGRD

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó a declarar a Olmedo López, exdirector de la UNGRD, en la investigación que avanza en contra de la senadora Berenice Bedoya.

La orden fue emitida por el despacho del magistrado Marco Antonio Rueda, quien adelanta el proceso por la congresista salpicada en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.

La cita de López quedó fijada para el próximo martes 23 de septiembre, a las 9 de la mañana, en la sala de audiencias de la Sala de Instrucción, en Bogotá.

Bedoya, salpicada en caso de la UNGRD

El llamado de la Corte a Olmedo López tiene que ver con las declaraciones hechas por este durante las audiencias ocurridas a inicios de 2025, en medio de las cuales se le imputó por interés indebido en la celebración de contratos, en relación con cinco eventos.

De acuerdo con el exdirector de la UNGRD, por medio de la congresista Martha Peralta, la senadora Bedoya habría pedido que se le entregara un contrato de la entidad para ejecutar obras en Meta y Casanare.

Según dijo López en su momento, él mismo tuvo una conversación con la senadora en la que ella le solicitó dicho convenio.

Al parecer, Bedoya se interesó en estos dos departamentos por ser los más representativos para el partido político ASI, el cual preside.

El principio de oportunidad de Olmedo López

El pasado 30 de agosto, un juez legalizó el principio de oportunidad de Olmedo López con la Fiscalía.

Con el preacuerdo, López aceptó los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación. Además, se suspende la acción penal por interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agravado por el uso.