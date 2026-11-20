Decenas de pasajeros se encuentran represados en el Aeropuerto Internacional El Dorado a raíz de las más recientes cancelaciones que, según usuarios en redes sociales, varias aerolíneas han realizado con destino a ciudades como Barranquilla, Cali y Medellín.

Pero la preocupación ha crecido especialmente entre los hinchas de los equipos Boca Juniors y Atlético Mineiro que jugarán la final de la Copa Sudamericana, este sábado 21 de noviembre, en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

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¿Por qué se han presentado cancelaciones en los vuelos?

Según el más reciente comunicado por parte de Avianca, los cierres en los aeropuertos de Bogotá y Medellín, durante el viernes 20 de noviembre, han sido ocasionados por condiciones meteorológicas “ajenas al control de la compañía” por lo que varios vuelos podrían presentar cambios durante la jornada.

“La aerolínea está en permanente coordinación y trabajando de manera conjunta con las autoridades y concesionarios para apoyar la continuidad de la operación y minimizar las afectaciones”, se lee en el comunicado.

Ante la situación, Avianca informó sobre la habilitación de su plan de protección a pasajeros que incluye cambio de vuelo según disponibilidad sin cobro de penalidad y la constante notificación a los pasajeros afectados sobre los ajustes y alternativas de reacomodación.

Dentro de las recomendaciones, Avianca sugirió: consultar el estado de los vuelos por medio de su página y aplicación, realizar el check-in previamente y estar atentos a las notificaciones de sus vuelos.

Además, la aerolínea dio a conocer que los pasajeros podrán cambiar los vuelos según su disponibilidad. Este debe ser solicitado a través de avianca.com, Contact Center y/o agencias de viajes. Para esto no aplicará cobro de penalidad por cambio de itinerario.

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Imágenes de las afectaciones a los pasajeros

Las imágenes, compartidas por usuarios desde el Aeropuerto El Dorado, dejan ver las largas filas que decenas de pasajeros se encuentran realizando en los módulos de sus respectivas aerolíneas a la espera de respuestas y reprogramaciones de sus vuelos.

Aficionados al equipo Boca Juniors ya han manifestado su preocupación, por medio de redes sociales, al encontrarse varados en la terminal aérea a menos de 24 horas del encuentro deportivo.