Operativo en Valledupar dejó un presunto integrante del Clan del Golfo abatido y dos capturados

Un operativo de las autoridades en la vereda La Montañita, corregimiento de Azúcar Buena, dejó como resultado la muerte de un presunto integrante del Clan del Golfo y la captura de dos personas, una de ellas herida en medio del enfrentamiento.

Ejército y Fuerza Pública incautan fusiles y material de guerra en Valledupar

La acción fue adelantada por tropas del Batallón No. 70 de la Décima Brigada del Ejército, en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía, y con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana. Durante la ofensiva se incautó abundante material de guerra, entre ellos dos fusiles AK, una pistola con tres proveedores, un arma hechiza, cinco escopetas, municiones y material de intendencia.

En el intercambio de fuego murió alias “El Menor”, señalado como integrante de una subestructura delincuencial del Clan del Golfo que opera en la región. Los capturados, junto con el material decomisado, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su judicialización.

Este operativo hace parte de las acciones conjuntas de la Fuerza Pública para desarticular las estructuras criminales que afectan la seguridad en el departamento del Cesar.