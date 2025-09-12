CANAL RCN
Colombia

Operativo en Valledupar dejó un presunto integrante del Clan del Golfo abatido y dos capturados

Los capturados, junto con el material decomisado, fueron puestos a disposición de las autoridades.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

diciembre 09 de 2025
09:41 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un operativo de las autoridades en la vereda La Montañita, corregimiento de Azúcar Buena, dejó como resultado la muerte de un presunto integrante del Clan del Golfo y la captura de dos personas, una de ellas herida en medio del enfrentamiento.

Clan del Golfo estaría detrás de emboscada que dejó dos soldados muertos en Antioquia
RELACIONADO

Clan del Golfo estaría detrás de emboscada que dejó dos soldados muertos en Antioquia

Ejército y Fuerza Pública incautan fusiles y material de guerra en Valledupar

La acción fue adelantada por tropas del Batallón No. 70 de la Décima Brigada del Ejército, en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía, y con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana. Durante la ofensiva se incautó abundante material de guerra, entre ellos dos fusiles AK, una pistola con tres proveedores, un arma hechiza, cinco escopetas, municiones y material de intendencia.

VIDEO | Brutal choque en Valledupar dejó a un menor muerto atrapado entre latas y dos heridos
RELACIONADO

VIDEO | Brutal choque en Valledupar dejó a un menor muerto atrapado entre latas y dos heridos

En el intercambio de fuego murió alias “El Menor”, señalado como integrante de una subestructura delincuencial del Clan del Golfo que opera en la región. Los capturados, junto con el material decomisado, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su judicialización.

Este operativo hace parte de las acciones conjuntas de la Fuerza Pública para desarticular las estructuras criminales que afectan la seguridad en el departamento del Cesar.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Centro Democrático

“Decisiones llevaron al partido a marginarlo”: Paola Holguín sobre el escándalo de Miguel Uribe Londoño

Elecciones presidenciales 2026

Precandidatas del Centro Democrático plantean soluciones a la crisis del Icetex en Colombia

Corte Constitucional

Radican recusación contra conjuez de la Corte por presuntas amenazas

Otras Noticias

Universidad Distrital

Así fue posesionado José Lizcano Caro como nuevo rector de la Universidad Distrital

José Lizcano Caro asumió como nuevo rector de la Universidad Distrital: estas fueron sus primeras palabras.

Brasil

Cámara baja de Brasil debate proyecto que reduciría drásticamente la condena de Jair Bolsonaro

De aprobarse en la cámara baja y posteriormente en el Senado, la condena de Bolsonaro podría pasar de 27 años y tres meses.

Redes sociales

Aspirante a La Casa de los Famosos Colombia revela detalles del presunto atentado en su contra

Selección Colombia

El plan de Álvaro Montero para ir al Mundial 2026 ante la falta de minutos en Vélez

Cuidado personal

¿Duerme lo suficiente? Así puede identificar su tiempo ideal de descanso