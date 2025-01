“El señor Petro sabe que Maduro perdió las elecciones”: Oposición venezolana exige apoyo claro del Gobierno colombiano

La tensión se intensifica en Venezuela y faltan tan solo horas para que inicie la nueva jornada de movilización masiva convocada por la oposición para este jueves 9 de enero.

En medio de detenciones arbitrarias y amenazas del régimen de Nicolás Maduro, el líder opositor Juan Pablo Guanipa asegura que el pueblo vencerá el miedo y saldrá a las calles.

Oposición en Venezuela hace llamado para movilización del 9 de enero

En entrevista con Noticias RCN, Guanipa, expresidente de la Asamblea Nacional e integrante del Comando Nacional de Campaña, describió a Venezuela como un país "encrespado" con graves problemas políticos, económicos y sociales.

Adicionalmente, el expresidente afirmó que Maduro intenta mantenerse en el poder a pesar de haber perdido abrumadoramente el proceso electoral.

“Venezuela es un país encrespado, es un país con muchísimos inconvenientes políticos, económicos, sociales, y el régimen de Nicolás Maduro intenta mantenerse en el poder, consciente de que ha perdido de una manera abrumadora el proceso electoral, consciente de que tiene el repudio, el repudio total del pueblo venezolano”, aseguró.

También detalló que Venezuela permanece en una pelea “frente a un gorila que es una vergüenza para el mundo occidental y para el mundo democrático”.

El opositor aprovechó la oportunidad para denunciar la represión desatada por el régimen, que ha desplegado fuerzas policiales y militares en las calles.

Sin embargo, señaló que incluso en los centros de votación donde estas fuerzas sufragaron, Maduro perdió, lo que refleja el descontento generalizado.

“En el esfuerzo de mantenerse en el poder, ha sacado toda la represión a la calle, ha sacado la DGCIM, que es el organismo de Contrainteligencia Militar, pero también las distintas fuerzas policiales y las distintas fuerzas militares. En los centros de votación donde esas fuerzas policiales y militares votaron, perdió Nicolás Maduro. Dentro de todo ese grupo de militares y policías hay una sensación y necesidad de que el país cambie. Ellos tienen familia y ellos saben lo que pasó el 28 de julio en Venezuela”, añadió.

Guanipa alertó sobre las recientes detenciones de líderes políticos y activistas, como Carlos Correa, Enrique Márquez e incluso a familiares cercanos del presidente electo, Edmundo González Urrutia. “Están arremetiendo, para que la gente se asuste, para que la gente tome miedo, para que la gente decida no salir”.

A pesar de las amenazas, incluyendo las del oficialista Diosdado Cabello contra aviones que transporten opositores, Guanipa se mostró confiado: "Yo estoy seguro de que Venezuela vence el miedo y sale a la calle el día de mañana".

¿Cómo ve la postura del Gobierno colombiano?

Finalmente, el líder opositor criticó la postura del Gobierno colombiano, al que pidió no ser “ambiguo” y respetar la voluntad del pueblo venezolano.

“Yo quisiera un Gobierno colombiano que no fuera ambiguo, que fuera claro, que fuera frontal, que dijera las cosas como son, que asumiera lo que significa el respeto a la soberanía del pueblo venezolano, lo que significa el respeto al Estado de derecho, lo que significa el respeto a la voluntad de un pueblo”, aseguró.

Guanipa cuestionó la decisión del presidente Gustavo Petro de enviar representantes a la posesión de Maduro, argumentando que es más importante "la vida y la voluntad de un pueblo" que las relaciones económicas.

"Esa actitud de mantenerse en una especie de limbo, de mantenerse en una especie de mediación, esa actitud, yo creo que no es la conveniente, no es la adecuada, no es la digna, no es la legítima de un gobierno", sentenció Guanipa.

También confirmó que el presidente Petro es consciente que Nicolás Maduro perdió las elecciones e incluso, se refirió a varias declaraciones que el mandatario colombiano hizo hace algunos meses.

“El señor Petro sabe perfectamente que este proceso electoral lo perdió de abuso, lo perdió impresionantemente el señor Nicolás Maduro, él lo sabe (…) sabe que no pudieron presentar actas porque no pueden demostrar lo que nunca pasó, y él dijo que, si no había presentación de actas, no había reconocimiento al régimen dictatorial de Maduro”.

Para el expresidente de la Asamblea, el jefe de Estado colombiano lo que debería hacer es acompañar al pueblo venezolano y no acompañar a un régimen dictatorial que lo que ha hecho es oprimir de manera denigrante al pueblo venezolano.

"Cuando usted, quizás había gente en el sistema político colombiano que le impedía participar por su pasado complicado, acudió a esas instancias y logró presentarse, ganar y cobrar. Usted lo que debería hacer es acompañar al pueblo venezolano y no acompañar a un régimen dictatorial que lo que ha hecho es oprimir de manera oprobiosa, de manera denigrante al pueblo venezolano", añadió.

Cabe mencionar que la convocatoria opositora está programada para las 10 de la mañana de este jueves nueve de enero, no solo en Venezuela sino en diversas ciudades del mundo.

Por esto, Guanipa concluyó haciendo un llamado a la solidaridad internacional para "terminar de una vez por todas con esta pesadilla de 25 años que tenemos los venezolanos".