Jaime Esteban Moreno llegó completamente inconsciente al hospital: esto reveló el reporte médico

Cada día se conocen más detalles del caso de Jaime Esteban, el joven que fue llevado inconsciente al Hospital de Chapinero tras ser víctima de una violenta agresión.

En las últimas horas se conoció en primicia el reporte médico que hace parte del expediente de la Fiscalía General de la Nación, documento que describe el delicado estado en el que el joven llegó al centro asistencial el pasado 31 de octubre, luego de haber sido golpeado brutalmente.

El informe fue elaborado por el personal médico que lo recibió en urgencias y detalla, con precisión, las graves lesiones que presentaba al momento de su ingreso.

Revelan reporte médico de Jaime Esteban Moreno al ingresar al Hospital de Chapinero

El parte médico del Hospital de Chapinero, conocido por Noticias RCN, revela que el joven ingresó en estado inconsciente y con signos evidentes de haber recibido una paliza severa.

Los médicos que lo atendieron reportaron un cuadro de trauma craneoencefálico severo y múltiples politraumatismos, lesiones compatibles con una agresión física de gran intensidad.

El documento oficial señala:

Paciente que ingresa en compañía de la Policía Nacional y un amigo, quien indica que se encontraban en una fiesta. Informa que, hacia las 3:30 a. m., fue agredido por sujetos desconocidos con puños y patadas a nivel cráneo encefálico.

De acuerdo con la valoración inicial, el paciente presentaba sangrado profuso, edema periorbitario bilateral, traumas visibles en el cuero cabelludo, sangrado bucal y un marcado esfuerzo respiratorio, lo que llevó al personal médico a trasladarlo de inmediato a la sala de reanimación.

¿Jaime Esteban había ingerido sustancias psicoactivas antes de la golpiza?

El informe agrega que el equipo médico descartó la presencia de sustancias psicoactivas en el organismo del joven, concentrando todos los esfuerzos en estabilizar su condición.

Sin embargo, su estado general era catalogado como crítico, producto de los impactos recibidos.

La Fiscalía ya tiene en su poder este documento como una de las principales pruebas en el proceso que busca esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la agresión.

Finalmente, el informe médico no solo confirma la gravedad de los golpes, sino que también describe cómo el joven llegó sin respuesta y con múltiples heridas visibles en rostro y cuerpo.