Juzgado ordena al presidente Petro retractarse por señalamientos sobre Paloma Valencia

El Juzgado 46 del circuito judicial de Bogotá ordenó al presidente Gustavo Petro que se retracte y se disculpe públicamente por la afirmación hecha sobre la senadora Paloma Valencia a través de su cuenta de X, el pasado 29 de septiembre.

En la mencionada publicación, el presidente señaló a la senadora de ser “cómplice” de los casos de falsos positivos en el país, en respuesta a un trino en el que ella le reprochaba por participar en el polémico encuentro pro-Palestina en Nueva York.

Dicho encuentro fue el que, más tarde, le valdría al presidente y a su cuerpo diplomático la revocatoria de la visa estadounidense.

Nueva orden de retractación al presidente

Esta se suma a por lo menos una docena de sentencias que han ordenado al presidente retractarse de hacer comentarios calificados como injuriosos, discriminatorios o estigmatizantes.

La nueva orden, que ampara a la senadora Paloma Valencia, señala que el jefe de Estado tiene cinco días contados a partir de la expedición de la providencia, para excusarse públicamente a través de la cuenta oficial de la Presidencia en X, la cuenta institucional del Dapre y su cuenta privada.

Además, el Juzgado pide al presidente “que en el futuro no siga con la conducta omisiva en sus deberes constitucionales y legales”, pues, al igual que en sentencias anteriores, se considera que sus comentarios muchas veces incumplen con la responsabilidad de su cargo.

Cabe resaltar que la calidad de servidor público, y en particular la investidura del primer mandatario impone un especial deber de prudencia en el uso de los canales oficiales de comunicación, máxime cuando sus declaraciones pueden tener un impacto significativo en la imagen y el buen nombre de otros funcionarios del Estado.

Sobre este caso particular, el Juzgado indicó que lo dicho por el presidente no solo carece de verificación, sino que genera una percepción negativa respecto a la senadora Valencia, constituyendo un perjuicio a su buen nombre y honra.