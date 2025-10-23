Las órdenes judiciales del presidente Gustavo Petro que lo obligan a retractarse

El presidente Gustavo Petro permanece en el centro de una controversia legal debido a una serie de declaraciones públicas que han sido cuestionadas por tribunales del país.

En el último mes, el mandatario ha enfrentado al menos tres órdenes judiciales que lo obligan a retractarse de afirmaciones consideradas sin fundamento o difamatorias.

Tribunal ordena a Petro retractarse por acusar sin pruebas al fiscal del caso Nicolás Petro

Uno de los casos más destacados involucra al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ordenó a Petro retractarse por llamar "narcofiscal" a Mario Burgos, fiscal encargado del caso de su hijo Nicolás Petro. El tribunal determinó que las acusaciones del presidente carecían de pruebas y debían sustentarse con hechos verificables.

Los hermanos Vargas Lleras también han sido objeto de declaraciones polémicas por parte del mandatario. Según informes, los tribunales han exigido a Petro rectificarse en al menos ocho ocasiones por acusaciones sin sustento contra ellos.

Las órdenes judiciales especifican que la rectificación debe realizarse mediante una alocución oficial en los mismos canales donde se hicieron las declaraciones originales.

El Consejo de Estado también ordenó al presidente retractarse por ofensas dirigidas a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi, y su director, Bruce McMaster, un caso que subraya la tensión entre el gobierno y el sector empresarial del país.

Las afirmaciones de Petro hacia Marta Lucía Ramírez

El episodio más reciente involucra a la ex vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Petro deberá retractarse por haberla llamado "socio narcotraficante y paramilitar", una acusación que los tribunales consideraron infundada y lesiva para la dignidad de la ex funcionaria.

En todos estos casos, las instancias judiciales han enfatizado que la libertad de expresión del presidente no es absoluta y debe ejercerse con responsabilidad, sin afectar la dignidad ni el buen nombre de las personas o entidades mencionadas.

Estas múltiples órdenes de retractación plantean interrogantes sobre la forma en la que el presidente Petro se comunica y su relación con diversas figuras públicas y sectores de la sociedad colombiana.

Además, subrayan la importancia del equilibrio entre la libertad de expresión y la responsabilidad en las declaraciones públicas, especialmente cuando provienen de la más alta magistratura del país.