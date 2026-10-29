Pareja de jóvenes fue descubierta llevando más de dos kilos de marihuana dentro de un taxi en Bogotá

Las actividades de patrullaje y verificación de vehículos hacen parte de los operativos que adelanta la Policía Nacional en Bogotá para detectar posibles hechos relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.

En la localidad de Santa Fe, uno de estos procedimientos terminó con la captura de dos jóvenes que se movilizaban en un taxi y que, según las autoridades, transportaban más de dos kilogramos de marihuana.

¿Cómo encontraron la marihuana en el taxi?

De acuerdo con la información entregada por la Policía, los hechos ocurrieron cuando uniformados que realizaban labores de vigilancia observaron un vehículo en el que se desplazaban un hombre de 20 años y una mujer de 18. Durante la verificación, los dos manifestaron que eran pareja.

Al inspeccionar el automotor, los policías encontraron en el baúl varios paquetes envueltos en papel y cartón que contenían 2.140 gramos de marihuana, equivalentes a poco más de dos kilogramos.

Tras el hallazgo, los uniformados capturaron a los dos ocupantes por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

¿Qué pasó con la pareja de jóvenes?

La Policía informó que tanto los jóvenes como la sustancia incautada fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que deberá adelantar las actuaciones correspondientes para establecer su posible responsabilidad en los hechos.

La captura se produjo en flagrancia, es decir, durante el procedimiento en el que los uniformados encontraron la sustancia en el vehículo.

No obstante, la detención no constituye por sí sola una declaración de culpabilidad. La responsabilidad de los capturados deberá determinarse dentro del proceso judicial.

Uno de los jóvenes reveló algo inesperado

En el reporte policial también se indicó que, según lo manifestado por la mujer capturada, sus padres presuntamente estarían privados de la libertad por hechos relacionados con los delitos de homicidio y hurto.

Esta información corresponde a una declaración atribuida a la joven y no se entregaron detalles adicionales que permitan establecer las circunstancias de esos casos o confirmar la situación judicial de sus padres.