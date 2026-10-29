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Colombia

Luto: murió reconocido periodista y locutor de Colombia

La muerte fue confirmada por un cantante de música popular.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

octubre 29 de 2026
04:35 p. m.
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El 28 de octubre de 2026, en horas de la madrugada, falleció un importante periodista, locutor y político colombiano.

José Lácides Díaz Cruz, que nació el 8 de junio de 1961 en San Andrés, Tello, Huila, y también se desempeñó como representante de artistas musicales como Darío Darío, Charrito Negro y Darío Gómez, murió a sus 65 años.

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La noticia la confirmó Darío Darío, el intérprete de ‘La que se fue, se fue’, en un sentido mensaje de redes sociales.

Así fue como Darío Darío lamentó la muerte de José Lacides Díaz Cruz, el periodista, locutor y político de Colombia

En su cuenta de Instagram, Darío Darío destacó a José Lácides Díaz Cruz como una de las personas que más lo apoyó en el inicio de su carrera musical.

Además, se solidarizó con su familia y manifestó que su legado perdurará con el paso de los años.

“Hoy despedimos con profundo dolor a un gran ser humano y un hombre que dejó una huella imborrable en el corazón de quienes tuvimos la fortuna de conocerlo. Su apoyo a la música y a nuestros artistas será siempre recordado con gratitud y cariño”, dijo.

“Hoy el cielo recibirá a un gran ser humano y aquí en la tierra queda el recuerdo de su generosidad. Nos unimos al dolor de su familia, amigos y de toda la comunidad artística”, añadió.

Así fue la trayectoria de José Lácides Díaz Cruz

José Lácides estudió locución y producción radial y, como profesional, trabajó 21 años en la Radio Surcolombiana.

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En ese espacio, se destacó principalmente por dirigir el programa ‘Guascarrillando por campos y veredas’, en el que se dialogaba constantemente con los habitantes de las zonas rurales.

Además, entre 2008 y 2011 fue el alcalde de Tello, Huila, y buscó impulsar la educación, el turismo y la salud.

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