Vehículo que provocó la muerte de ciclista el fin de semana y se dio a la fuga fue encontrado en Sabaneta

Durante tres días se extendió en el área metropolitana del Valle de Aburrá la búsqueda de un vehículo particular que, sobre las 6:00 de la mañana del pasado domingo 25 de octubre, arrolló al ciclista Félix Arango de 64 años y se dio a la fuga.

Los hechos ocurrieron en la Comuna 14 de Medellín, sobre la calle 10 con Autopista Sur, una de las vías más transitadas de la capital antioqueña.

En los videos de las cámaras instaladas en el sector se ve el momento en el que el vehículo, de color blanco, golpea a Félix e intenta huir, pero debe voltear, al tener dificultad para seguir su camino.

Así lo indicó su hija, Sara Arango, en declaraciones entregadas a este noticiero: “Se ve cuando lo impacta y él cae al piso y, en vez de retroceder, bajarse y auxiliarlo, intenta pasarle por encima y, como ve que el carro no es capaz de seguir, hace la maniobra de girar el volante y sigue su camino”.

Autoridades investigan si su conductora es la misma persona que atropelló a Félix:

Según el secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz, el vehículo fue identificado por las autoridades, e inmovilizado, al sur, en jurisdicción de Sabaneta.

Al volante iba una mujer que se negó a presentar su licencia de conducir y fue oficialmente vinculada a la investigación, para determinar si es responsable de la muerte de Félix.

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En palabras de Ruiz, darse a la fuga tras un siniestro vial es una conducta que agrava la situación jurídica del infractor.

Mientras, la hija de Félix insiste en que “quizás, si en ese momento ella lo hubiera auxiliado, no estaríamos contando esta historia. La historia podría ser diferente, con él en un hospital, incluso en UCI, pero sabríamos que está ahí. No está para contar la historia, nunca regresó, no nos pudimos despedir de él”.