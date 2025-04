Tribunal ordenó reconocer a las mujeres gestantes en casos de maternidad subrogada

El Tribunal Superior de Bogotá determinó que en todos los casos de maternidad subrogada se debe incluir el nombre de la mujer gestante en el registro civil del bebé.

La decisión se tomó tras estudiar el caso de una bebé nacida por subrogación, quien se encontraba en condición de apátrida debido a un lío con su registro de nacimiento.

El padre de la menor interpuso una tutela solicitando amparar los derechos fundamentales de su hija, vulnerados por la Registraduría y la Cancillería de Colombia, al no reconocer a la mujer gestante como madre de la pequeña.

De acuerdo con la demanda, la menor no podía recibir una nacionalidad, pues en su registro de nacimiento no se incluía el nombre de la madre subrogada. Por esta razón, la embajada del país de origen del padre no reconoció la nacionalidad de la bebé, pues su legislación prohíbe la maternidad subrogada y en el documento no figuraba inscrita la madre.

¿La maternidad subrogada está regulada en Colombia?

Aunque en Colombia no existe una regulación sobre los contratos de gestación subrogada, esta situación compromete directamente los derechos de niños, niñas y mujeres gestantes.

En la sentencia T-127 de 2024 la Corte Constitucional alertó sobre las graves implicaciones de una fata de regulación en la materia. No obstante, en la sentencia T-232 de 2024, la misma Corte subraya que nada es excusa para la falta de protección y acción de parte del Estado en estos casos.

Este fallo sienta un precedente en materia de derechos de niños nacidos por gestación subrogada en el país, y se espera que tenga alcance en futuros casos en los que se debata el reconocimiento de la maternidad en casos como este.