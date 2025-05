Emitirán órdenes de captura contra tres disidentes vinculados al secuestro de Lyan Hortúa

El secuestro del pequeño Lyan Hortúa, quien cumplirá 12 años en nueve días, tiene puestos los ojos de la atención pública.

Tras 17 días desde que ocurrió el secuestro, las autoridades han dado un paso significativo en el caso: emitirán órdenes de captura contra los presuntos responsables.

¿Quiénes están detrás del secuestro?

La Policía confirmó que se están tramitando al menos tres órdenes de captura contra miembros de las disidencias de las Farc, particularmente contra miembros de la columna Jaime Martínez, liderada por ‘Iván Mordisco’.

El general Carlos Oviedo, comandante de la Policía de Cali, le dijo a Noticias RCN que la investigación avanza por buen camino, esperando que las capturas se hagan en poco tiempo.

El secuestro ocurrió el 3 de mayo en Jamundí, y desde entonces, la familia de Lyan y miles de habitantes exigen su liberación. A medida que se acerca el cumpleaños, se intensificaron las labores para que pueda pasar esta importante fecha con sus allegados.

Noticias RCN conoció detalles sobre la declaración de la empleada de servicio que fue testigo del secuestro.

“De acuerdo con lo que ella nos manifiesta, tanto al menor como a ella les colocan bolsas negras en la cabeza”, reveló el general, indicando que las disidencias no querían que ambos supieran hacia dónde los conducían.

La mujer fue posteriormente liberada en el sector de Villa Colombia, en donde hay alta presencia del grupo armado. Ella, aún atemorizada, esperó hasta la madrugada para tomar un bus de servicio público y regresar a Jamundí para hablar con los allegados del menor.

Mamá de Lyan exigió su liberación en medio del dolor

Angie Bonilla, madre de Lyan, habló en exclusiva con Noticias RCN y pidió que lo liberen por las complicaciones médicas que pueda tener: “El mayor temor es que a mi niño se le inflamen los pulmones allá y que no se pueda hacer nada. Porque en el 2022 saliendo de la casa a la clínica, casi no alcanzamos a llegar, no me imagino que pase eso allá, no sé dónde lo tengan”.

Además, le dejó un mensaje al presidente Gustavo Petro, quien no se ha pronunciado aún. “Le pido que me mire con ojos de amor, con ojos de misericordia que también es padre. Yo solo pido a mi hijo, el perdón ya está”, declaró.