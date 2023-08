¿Quién es Óscar Camacho, el empresario que habría entregado dinero irregular a la campaña según Nicolás Petro?

El pasado 1 de julio, cuando el panorama para Nicolás Petro parecía complicarse luego de que decidió no aceptar los cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito que le imputó la Fiscalía, tras un corto receso, el hijo del presidente decidió colaborar con la justicia. Aseguró que tenía mucho más por contar, y en poco más de 24 horas destapó un nuevo escándalo: a la campaña del presidente Gustavo Petro sí habría ingresado dinero con origen irregular, proveniente de Samuel Santander Lopesierra, conocido como el ‘hombre Marlboro’; Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del reconocido Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca; y Óscar Camacho, empresario poderoso de la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander.

Lo que ocurrió en la audiencia de Nicolás Petro y Day Vásquez

Tras revelar esto, la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento se aplazó para este 3 de agosto. La Fiscalía reveló la cronología de los hechos relevantes que confirmarían los delitos cometidos por la pareja. También salieron a la luz varios nombres importantes, algunos de ellos ya conocidos, incluso uno de los mencionados tiene aspiraciones políticas en las elecciones del 29 de octubre. Pero otros nunca antes habían sido mencionados, como ocurrió con Óscar Camacho.

El fiscal Burgos dijo que Óscar Camacho era un “poderoso empresario” de Cúcuta. Señaló que también habría entregado dineros al hijo del presidente para la campaña de su padre. Sobre sus actividades se conoce poco.

A diferencia de los otros implicados, esta persona no figura como conocido en los medios de comunicación. Su nombre y el de los demás involucrados serían materia de investigación para la Fiscalía, pues de confirmarse que el dinero ingresó a la campaña de Gustavo Petro, se podría estar incurriendo en una actividad delictiva, no solo por los orígenes irregulares, sino por la violación de los topes aceptados. Así lo explicó el fiscal. “Los dineros que ingresaron, al parecer, superaron los topes mínimos permitidos por la ley y, al parecer, no se reportaron ante las entidades electorales”.