Lo que se sabe del secuestro del cantante Milton César Mesa, de Los Bacanes del Sur

Las autoridades militares adelantan un operativo para ubicar al cantante Milton César Mesa, director de la agrupación de música norteña y popular Los Bacanes del Sur, quien fue reportado como víctima de un presunto secuestro en el departamento de Cauca.

El caso fue confirmado por el comandante del Gaula Militar, coronel Stik Reyes, quien explicó que la institución recibió en horas de la tarde la notificación sobre la presunta retención ilegal del artista en la vereda La Chorrera.

De acuerdo con el coronel, una vez se conoció la denuncia se activó de inmediato el protocolo de búsqueda, con un plan candado para tratar de establecer la ubicación del artista.

Fuimos notificados del posible secuestro del señor Milton Mesa, artista y cantante de una agrupación reconocida. Inmediatamente activamos todas las capacidades institucionales para su búsqueda.

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Cámaras de seguridad serían clave para ubicar al cantante secuestrado

Las primeras acciones se dieron con la implementación de un plan candado para restringir posibles rutas de escape y facilitar la localización de los secuestradores,

Unidades de inteligencia comenzaron la verificación de cámaras de seguridad y el análisis de los recorridos que pudieron haber utilizado los responsables de la retención.

Hasta el momento, según informó el coronel Reyes, las autoridades señalan que la familia no habría tenido comunicación con los captores del artista.

Avanza el operativo de búsqueda del artista en Cauca

El comandante del Gaula señaló que todas las capacidades operacionales permanecen concentradas en la búsqueda de Milton César Mesa.

El principal objetivo es lograr una pronta respuesta para la familia del cantante y obtener resultados positivos en las próximas horas.

Asimismo, recordó que recientemente también se registraron otros casos similares, aunque destacó que en una de esas situaciones fue posible lograr la liberación de la víctima mediante operaciones adelantadas por la Fuerza Pública.