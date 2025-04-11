CANAL RCN
Colombia

Compulsa de copias demostraría presuntas actuaciones que habrían obstaculizado recaptura de Emilio Tapia

La Presidencia de la Comisión Seccional compartió pruebas que demostrarían posibles nuevas actuaciones e irregularidades en el caso de Emilio Tapia.

Trasladan a Emilio Tapia a cárcel en Barranquilla
Emilio Tapia - Foto: Archivo Noticias RCN

Noticias RCN

noviembre 04 de 2025
09:50 a. m.
La reciente captura del contratista Emilio José Tapia, protagonista del escándalo de corrupción de Centros Poblados, ha reavivado las alertas en los organismos de control.

Advierten irregularidades en el caso de Emilio Tapia

Aunque la detención se hizo efectiva el pasado viernes en una clínica de Barranquilla, casi tres semanas después de que el Juzgado 15 Penal del Circuito de Bogotá ordenara su reclusión, la Comisión de Disciplina Judicial fue informada recientemente de posibles nuevas irregularidades relacionadas con el proceso judicial que le permitió permanecer libre.

El foco de atención recae nuevamente sobre el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, cuya titular ya era objeto de una investigación disciplinaria por haber otorgado libertad condicional a Tapia el pasado 11 de abril.

Esta decisión, ampliamente cuestionada, permitió que el contratista, condenado a seis años y cuatro meses de prisión por el desvío de 70.000 millones de pesos del contrato con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, estuviera en libertad pese a su condena.

Habrían retrasado recaptura de Emilio Tapia

Ahora, según una nueva compulsa de copias emitida por la Presidencia de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico, la jueza podría haber incurrido en nuevas actuaciones que habrían retrasado y obstaculizado la recaptura de Tapia.

Estas presuntas maniobras habrían contribuido a que la orden de detención emitida desde Bogotá no se cumpliera de inmediato.

Mientras avanza la investigación disciplinaria, las autoridades buscan esclarecer si existió algún tipo de favorecimiento indebido que haya permitido dilatar la captura del contratista.

De confirmarse estas nuevas irregularidades, podrían derivarse sanciones disciplinarias contra la funcionaria judicial involucrada y otros responsables.

