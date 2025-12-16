Partido Demócrata Colombiano invita a Miguel Uribe Londoño a aspirar a la Presidencia

En medio del reacomodo político rumbo a las elecciones presidenciales de 2026, el Partido Demócrata Colombiano extendió una invitación formal a Miguel Uribe Londoño para que aspire a la Presidencia de la República.

La propuesta se conoce más de dos semanas después de que el Centro Democrático decidiera sacarlo de su lista de precandidatos, una determinación que generó reacciones en distintos sectores políticos, especialmente por su condición de padre del fallecido senador y precandidato Miguel Uribe Turbay.

La invitación quedó consignada en una carta firmada por Pedro Adán Torres Pérez, fundador y presidente del Partido Demócrata Colombiano, en la que resalta la trayectoria personal y política de Uribe Londoño, así como el peso simbólico de las tragedias que ha enfrentado, entre ellas el asesinato de su esposa, la periodista Diana Turbay, y el homicidio de su hijo.

“Quien ha soportado semejantes heridas y, aun así, ha decidido seguir trabajando por Colombia, no habla desde la teoría; habla desde la vida”, señala el documento, al referirse a lo que considera la autoridad moral del exdirigente.

Un llamado a liderar un proyecto presidencial

En la misiva, el partido sostiene que el país necesita un liderazgo con “experiencia, sensatez y capacidad de unir voluntades alrededor del bien común”, y plantea que Uribe Londoño encarna esos atributos para encabezar un proyecto presidencial en el periodo 2026–2030.

“Colombia necesita carácter, serenidad, experiencia, reconciliación y humildad. En usted convergen esas cinco columnas”, afirma la carta, que también propone que asuma “las banderas que un día levantó su hijo, Miguel Uribe Turbay”.

El Partido Demócrata Colombiano asegura que el respaldo a esta eventual candidatura no responde a una coyuntura política, sino a lo que define como “un acto de responsabilidad con los colombianos”, y expresa su intención de iniciar, en caso de aceptación, la construcción de una agenda programática, territorial y organizativa.

Hasta el momento, Miguel Uribe Londoño no ha hecho pública su respuesta a la invitación ni ha confirmado si aceptará iniciar una aspiración presidencial por fuera del Centro Democrático.